Un mundo aparte

Un año más, otra vez, el festejo de rejones incluido en el abono de la feria de Albacete se manifiesta como muy del gusto del público. Un público fiel, distinto al de otras tardes, que un buen rato antes del inicio del festejo abarrota la explanada que hay frente a la plaza para admirar y ver de cerca los caballos que luego harán sus delicias en el ruedo.

Y vaya si las hizo con los suyos Diego Ventura, que volvió a causar sensación firmando una actuación apoteósica en la que volvió a demostrar que es el número uno de su escalafón. Le costó encelar a su desentendido y huidizo primero, con el que se lució luego al llevarlo a dos pistas con “Quirico” y entusiasmó sobre “Lío” al quebrar para banderillas, y con “Brillante” para las cortas. Tiró patas arriba a su oponente con un certero rejonazo y ganó ya la puerta grande en su primer turno.

Toro también con volumen y peso el quinto. Ventura lo metió en vereda a base de insistencia y su reconocida solvencia técnica, aunque volvió a recurrir a efectismos y a dar fiesta a la gente para calentar el ambiente aún más, tras otros quiebros imposibles y, como colofón, otro par a dos manos sin cabezada con el que puso en pie a la concurrencia, volcada totalmente ya con él.

Finalmente, no se recuperó a tiempo Andy Cartagena, lesionado hace un mes en Roa de Duero, y su puesto lo ocupó Sergio Galán, que no lo tuvo fácil para dejar los rejones de castigo a un toro primero reservón y luego pegajoso. Dejando llegar mucho, banderilleó a lomos de “Ligero”, aunque tuvo algún aprieto en la segunda rueda.

Casi 700 kilos llevó encima el cuarto, que tuvo fuelle y movilidad de salida. Poco a poco le fueron fallando las fuerzas y complicó su labor a Galán, que tuvo que arriesgar mucho para sacar partido de este ejemplar, luciendo sobre todo al banderillear montando a “Bambino”. Tardó de nuevo en matar y adiós premio.

Se lució Lea Vicens templando a su primero sobre “Jocker”, que también le dio un arreón que quedó en nada. No acabó de sincronizarse con su oponente a la hora de banderillear, haciéndolo casi siempre a la grupa. Renunció luego el toro a la pelea, y ahí acabó todo.

Con el que cerró plaza se repitió casi exactamente la misma escena: exhibición de monta, pero poco ajuste a la hora de clavar. Tampoco estuvo certera con el rejón de muerte.

FICHA DEL FESTEJO:

Domingo 14 de septiembre de 2025. Plaza de toros de Albacete. Séptima de feria. Lleno.

Se lidiaron seis toros de Los Espartales, bien presentados y manejables.

Sergio Galán, medio rejonazo y un descabello a pie: ovación; rejonazo trasero, medio, aviso, descabello a pie: ovación.

Diego Ventura, rejonazo: dos orejas; pinchazo y rejonazo: dos orejas.

Lea Vicens, rejonazo y dos descabellos a pie: ovación; medio rejonazo trasero y dos descabellos a pie: ovación.