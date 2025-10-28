Murió el banderillero Antonio Gil Maroto, padre del matador David Gil

El banderillero Antonio Gil Maroto falleció el pasado viernes 24 de octubre. Natural de Linares, donde nació y dio sus primeros pasos en el mundo del toro, Gil debutó con picadores a los 18 años, un 31 de agosto de 1964 en el coso de Santa Margarita de su ciudad natal, plaza a la que regresó en mayo de 1967.

Durante su etapa como novillero, actuó en algunas de las plazas más importantes del país, como la Real Maestranza de Sevilla y Las Ventas de Madrid, en esta última en la temporada de 1969.

Tiempo después decidió integrarse en el escalafón de banderilleros, donde encontró mayor continuidad. Desarrolló buena parte de su carrera en la cuadrilla de su paisano José Fuentes. Tras la retirada de este, toreó también a las órdenes del murciano Pepín Jiménez y del matador Julio Martínez.

En 1988 se incorporó a la cuadrilla de su hijo, David Gil, entonces novillero y hoy matador de toros. Esa etapa marcó el final de su trayectoria profesional, tras la cual se retiró definitivamente del toreo activo.

Antonio Gil Maroto fue un torero de largo recorrido, que vivió la profesión desde distintos frentes y que deja su nombre unido a una época y a una forma de entender el toreo con discreción y oficio.