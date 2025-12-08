Murió José Guirado, pieza fundamental en el proyecto ganadero de El Fandi

Este domingo ha fallecido José Guirado, mayoral de la ganadería Trinidad y uno de los hombres de máxima confianza de David Fandila "El Fandi". Su muerte, inesperada, ha sacudido el entorno más próximo del torero, quien se encontraba cumpliendo compromisos profesionales en América en el momento en que recibió la noticia.

Guirado no solo era el responsable de la gestión del ganado en la finca El Taconal, ubicada en Navas de San Juan. Era un hombre de campo con criterio propio, aficionado con fundamentos, y trabajador constante. Su labor trascendía las tareas rutinarias: participaba de lleno en la planificación y el cuidado de la ganadería que El Fandi ha impulsado en los últimos años.

El vínculo entre ambos iba más allá de lo profesional. En un sector donde la confianza es un valor escaso, Guirado era una presencia estable, con conocimiento del toro, del campo y del hombre al que acompañaba. Su figura se fue consolidando con los años como un pilar dentro de una estructura que exige dedicación, lealtad y visión ganadera.

El torero granadino ya ha iniciado su regreso a España, consciente de que este adiós no puede darse a distancia. La pérdida de Guirado representa un cambio sensible en el día a día de la ganadería, y probablemente abrirá un nuevo capítulo en la organización interna de la finca.

En un entorno donde la palabra "mayoral" conserva todavía un peso cargado de contenido, José Guirado era de los que honraban ese oficio con naturalidad y sin estridencias. Entendía el campo como forma de vida y sabía interpretar los ritmos que exige el toro bravo.

La ganadería Trinidad pierde así una figura clave. Quienes compartieron faena con él destacan su compromiso y discreción. La finca seguirá su curso, pero lo hará sin una de sus voces más experimentadas. Y eso, en el campo, siempre se nota.