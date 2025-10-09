Los novillos de Ángel Luis Peña, el otro gran aliciente de la final del "Camino hacia Las Ventas"

La final del “Camino hacia Las Ventas” 2025 se celebra esta tarde en la plaza de toros de Madrid, dentro del tramo final de la Feria de Otoño. El certamen, en su decimotercera edición, llega a su cita más decisiva con una novillada sin picadores que ha ido ganando peso como uno de los principales escaparates para los aspirantes al toreo. La cita, organizada por Plaza 1 y el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, reúne a tres nombres que han superado distintas fases a lo largo del año, con actuaciones destacadas en plazas y localidades de la región.

El cartel lo componen Pedro Gómez (Escuela de Galapagar), Samuel Castrejón e Ignacio Garibay (ambos de la Escuela Yiyo). Los tres llegan con estilos distintos y trayectorias dispares, pero con el denominador común de haber demostrado solvencia en el ruedo durante el certamen. Para Castrejón y Garibay será además una oportunidad doble, al representar al centro de formación dirigido por Fernando Robleño, padrino de esta edición, mientras que Gómez buscará reivindicar la tradición de la escuela serrana.

Los novillos son de Ángel Luis Peña, una ganadería que ha conseguido consolidarse como un hierro de garantía dentro del circuito de novilladas sin caballos. Con origen actual en la línea Jandilla, los productos de esta casa suelen ofrecer movilidad, buena condición para el toreo de capa y una embestida agradecida si se les hacen las cosas bien. En los últimos años, sus ejemplares han permitido destacar a varios novilleros en Madrid, y esta tarde se espera que mantengan ese nivel de exigencia sin perder la posibilidad de triunfo.

El festejo comenzará a las 18:00 horas y servirá como prólogo de los dos últimos carteles mayores de la Feria de Otoño, donde se anuncian figuras y nombres emergentes.

Estos son los toros y el orden en que serán lidiados:

Pedro Gómez abrirá la tarde con "Artesano", nº 12, negro listón.

Samuel Castrejón lidiará en segundo lugar a "Marginado", nº 23, negro listón.

El tercero será "Fortuna", nº 26, colorado chorreado en verdugo, para Ignacio Garibay.

En cuarto turno saldrá "Almejito", nº 5, colorado chorreado en verdugo, para Pedro Gómez.

Samuel Castrejón se enfrentará al quinto, "Hermoso", nº 24, castaño.

Cerrará la tarde Tomás Rufo con "Fortuno", nº 2, negro listón.

El primer sobrero será "Cortesano", nº 20, y el segundo "Andador II", nº 21, del mismo hierro.