Pablo Aguado se cae del cartel en Logroño por lesión y deja hueco a un torero revelación

Pablo Aguado no hará el paseíllo este martes en Logroño. Una lesión de muñeca, aparentemente leve pero que requiere entre dos y tres días de reposo, lo ha dejado fuera del esperado festejo en el coso de La Ribera. El propio torero sevillano lo ha anunciado a través de un comunicado, confirmando así su ausencia en una tarde donde compartía cartel con dos nombres de peso: Diego Urdiales y Roca Rey.

El revuelo no ha tardado en saltar entre los aficionados. Aguado era una de las grandes atracciones del ciclo riojano y su baja ha modificado el tono de la jornada. Sin embargo, el hueco no queda vacío: Aarón Palacio ocupará su lugar, en lo que puede convertirse en una oportunidad de oro para el joven torero aragonés.

Palacio, que ya triunfó en la primera de abono de la Feria de San Mateo, se medirá ahora al desafío de compartir cartel con figuras consagradas. Urdiales y Roca Rey, por su parte, mantienen su compromiso y completarán una terna que lidiará un encierro de Núñez del Cuvillo, ganadería habitual en carteles de primera.

Aunque el contratiempo físico lo deja fuera de Logroño, Aguadosí ha confirmado su presencia en la Real Maestranza de Sevilla este viernes 26, donde está anunciado junto a José María Manzanares y Juan Ortega, para estoquear toros de Victoriano del Río. Todo indica que su lesión no reviste gravedad, pero sí exige precaución.

El gesto de sinceridad de Aguadoal anunciar su baja sin ambages ha sido bien recibido por parte de los suyos, aunque inevitablemente ha generado cierto desencanto entre quienes aguardaban su actuación en Logroño. El compromiso en Sevilla, sin embargo, mantiene viva la expectativa.

Con esta inesperada reconfiguración del cartel, todas las miradas se vuelcan ahora en Aarón Palacio, quien tendrá que demostrar si su nombre puede seguir sonando más allá de las ferias menores. En tardes como esta, a veces, nacen las sorpresas que acaban reescribiendo la temporada.