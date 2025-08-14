Pitones afilados y pelo jabonero: así son los novillos de Aurelio Hernando para esta noche en Madrid

La noche madrileña se viste de tradición y juventud este jueves 14 de agosto, a las 21:00 horas, con la celebración de una novillada con picadores en la plaza de toros de Las Ventas. Los protagonistas: Álvaro Seseña, Valentín Hoyos y David López, que debutará en el coso venteño. Todos ellos se medirán a un encierro de la histórica ganadería de Aurelio Hernando, cuyos novillos ya han sido sorteados y enchiquerados.

La divisa de Aurelio Hernando es una de las pocas que conserva la procedencia Veragua, rama principal de la sangre Vazqueña, una de las cinco castas fundacionales del toro bravo. Este hierro hunde sus raíces en 1951, cuando Enrique García adquirió parte de la ganadería del Duque de Veragua a José Enrique Calderón, quien la había comprado a Juan Pedro Domecq y Díez. Tras décadas de historia, y después de la disolución de la sociedad Hernando-Gallego en 2002, Aurelio Hernando continuó la senda ganadera con 60 vacas y el semental “Chocito”, manteniendo el legado genético hasta nuestros días.

Se trata de reses de gran seriedad y presencia, conocidas por sus astifinos y acaramelados pitones y por el característico pelo jabonero, aunque también aparecen ejemplares negros, castaños, retintos, albahíos e incluso berrendos. En su comportamiento destaca un arranque fogoso en los primeros tercios, al estilo decimonónico, aunque el ganadero trabaja para dotarlos de mayor duración en la faena de muleta.

En cuanto al cartel, Álvaro Seseña regresa a Madrid tras su paso por Las Ventas el 1 de mayo de 2023 y su comparecencia este mes ante los toros de Dolores Aguirre. Valentín Hoyos llega en un momento dulce tras cortar oreja en Sevilla y brillar en el certamen “Cénate Las Ventas”, lo que le valió un puesto en la Feria de Otoño. Por su parte, David López vivirá la emoción de su primera vez en la monumental madrileña.

El hierro de Aurelio Hernando es habitual en el circuito de novilladas con picadores, especialmente en la Comunidad de Madrid, y esta noche se presenta con un lote que, por sus hechuras y procedencia, promete dar espectáculo.

Estos son los novillos y el orden de lidia:

En primer lugar saldrá "Escrito", nº 46, para Álvaro Seseña.

"Escrito", nº 46 Alfredo Arevalo Plaza 1

El segundo será "Romanito", nº 40, para Valentín Hoyos.

"Romanito", nº 40 Alfredo Arévalo Plaza1

David López se presentará con el tercero, "Embrujo", nº 3.

"Embrujo", nº 3 Alfredo Arévalo Plaza 1

El cuarto turno será para Álvaro Seseña con "Telar", nº 5.

"Telar", nº 5 Alfredo Arévalo Plaza 1

"Hechicero", nº 38, saldrá quinto para Valentín Hoyos.

"Hechicero", nº 38 Alfredo Arévalo Plaza 1

Y cerrará la tarde "Caramelo", nº 18, para David López.

"Caramelo", nº 18 Alfredo Arévalo Plaza 1

Los sobreros serán de Sánchez Cobaleda el primero, "Bolichito", nº 1; y de José González el segundo, "Palmerillo", nº 7.