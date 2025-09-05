Con el Pregón arranca la feria de Albacete

El que fuera matador de toros Sebastián Cortés, que este año celebra el cincuenta aniversario de su alternativa, fue el encargado de dar el Pregón con el que da comienzo la feria de Albacete en un acto celebrado en el Teatro Circo.

El pregonero recordó su alternativa en Alicante y dijo que ta ceremonia es muy importante para un torero. También habló sobre la politización de la fiesta, recordando que este espectáculo no es de izquierdas ni de derechas, sino del pueblo, animando a los presentes, y a quien llegase el mensaje, a ir a los toros y disfrutar de la feria de Albacete.

Por su parte, Manuel Serrano, alcalde de la ciudad, regaló una navaja típica de Albacete a Sebastián Cortés como regalo y dijo que "Sebastián es un torero con mucho talento y que su trabajo es un ejemplo", en alusión a su etapa al frente de la escuela taurina local.

El serial comenzará el próximo sábado, con la tradicional desencajonada de los toros a lidiar en el mismo, y llegará hasta el día 17 de septiembre tras haber celebrado siete corridas de toros, otra de rejones, dos novilladas con picadores y otra si caballos.