Primos oficiales de la feria de Albacete

Tras finalizar la feria de Albacete, el Jurado del Ayuntamiento tuvo a Paco Ureña como triunfador por unanimidad, gracias al indulto del toro "Diablillo", de Daniel Ruiz y a la consecución de dos orejas y rabo simbólicos.

La Escuela Taurina de Albacete premió a la mejor faena de un novillero a la que firmó Manuel Caballero, por su primera actuación en la tarde del 9 de septiembre, a un utrero de Montealto al que desorejó.

El trofeo a la mejor faena de matadores de toros, que concede el Ateneo Albacetense, fue para Manuel Caballero, por la realizada el 13 de septiembre al toro de su alternativa. Caballero logró cinco votos, frente a los cuatro de Juan Ortega, por su primera faena del viernes 12.

Los trofeos para matadores de toros se completan con el que concede Aprecu a la mejor estocada, que también recayó en Manuel Caballero, por la ejecutada al toro de su doctorado, que logró 10 votos, frente a uno de Juan Ortega en su primera faena y otro de Roca Rey a su segundo oponente.

La Delegación de Educación, Cultura y Deportes distinguió como mejor encierro al lidiado por Daniel Ruiz, ganadería que también obtuvo el trofeo Molino de la Bravura. El premio al toro más bravo fue para "Imperial", de la ganadería de Santiago Domecq, lidiado en cuarto lugar por Sebastián Castella y al que desorejó, el día 11 de septiembre, mientras que el premio al novillo más bravo fue para "Oportunista", de Montealto, lidiado en quinto lugar, el día 9, por Aarón Palacio, que lo desorejó.

Por otra parte, el trofeo El Callejón a la Mejor Faena de la Feria de Albacete ha sido para Manuel Jesús “El Cid”, por la ejecutada al toro “Hurón”, de la ganadería de La Quinta; toro herrado con el número 66, de 515 kilos de peso y nacido en noviembre de 2020, de pelo cárdeno.