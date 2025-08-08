¿Qué corridas de toros veremos gratis por televisión este fin de semana?

La oferta televisiva taurina de este fin de semana se presenta como una de las más variadas del verano. Desde corridas nocturnas de alto nivel hasta novilladas de promoción y concursos de recortadores, los espectadores podrán disfrutar gratuitamente de ocho festejos emitidos en directo por canales autonómicos y plataformas especializadas.

Canal Sur Televisión vuelve a apostar fuerte por los toros, con doble cita desde Andalucía. La noche del viernes ofrecerá la tradicionalCorrida de Candiles desde Marbella, con un cartel de figuras del toreo encabezado por Morante de la Puebla, mientras que el domingo se desplazará hasta Almonaster la Real para cubrir la primera semifinal del certamen de fomento de la cultura taurina andaluza. Dos escenarios distintos, dos formatos, pero un mismo compromiso con la fiesta.

En Castilla-La Mancha Media, la programación también será doble. El sábado, los aficionados podrán seguir desde Fontanar la final del certamen Promesas de Nuestra Tierra, y el domingo, una corrida desde Villacañas con nombres de peso y una ganadería de reconocido prestigio. Una combinación que viene dando excelentes resultados de audiencia en la región.

Por su parte, Canal Extremadura mantiene su apoyo incondicional a los jóvenes valores del toreo con dos retransmisiones que ponen el acento en la cantera: la final del Circuito de Novilladas de Extremadura, desde Alcántara el sábado, y una nueva cita del ciclo de clases prácticas desde Azuaga el domingo. Un enfoque formativo y competitivo que ha conectado con el público.

La televisión autonómica valenciana, À Punt, emitirá el sábado una novillada desde Vinaroz dentro del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana, con un cartel compuesto por jóvenes valores de la tierra. Y para los amantes del espectáculo sin muerte, Toros en España Play ofrecerá la noche del viernes un concurso de recortadores desde Villaseca de la Sagra, cita imprescindible para los aficionados a esta modalidad.

El creciente respaldo de las televisiones autonómicas a la tauromaquia está encontrando una respuesta notable en los espectadores, con cifras de audiencia que confirman el interés popular por los festejos emitidos en abierto. Una agenda completa, gratuita y para todos los gustos, que refuerza la presencia del toreo en el espacio público.

Programación taurina en televisión

Viernes 8 de agosto

22:00 h – Canal Sur Televisión

Corrida de Candiles desde Marbella (Málaga)

Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla , Juan Ortega y Pablo Aguado .

22:00 h – Toros en España Play

Concurso de Recortadores desde Villaseca de la Sagra (Toledo)

Sábado 9 de agosto

18:30 h – À Punt

Novillada desde Vinaroz (Castellón). Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana

Novillos de Antonio Palla para Borja Ximelis , Kevin Alcolado y Mario Vilau .

19:30 h – Castilla-La Mancha Media

Novillada desde Fontanar (Guadalajara). Final del Certamen Promesas de Nuestra Tierra

Novillos de La Quinta . Cartel por definir .

21:00 h – Canal Extremadura

Novillada desde Alcántara (Cáceres). Final del Circuito de Novilladas de Extremadura

Novillos de Juan Manuel Criado para Manuel Caballero, Tomás Bastos y Jorge Hurtado.

Domingo 10 de agosto