La recuperación de Morante retrasa su reaparición: Talavante, sustituto en Almagro

El esperado regreso de Morante de la Puebla a los ruedos deberá esperar un poco más. El diestro sevillano, que sufrió un percance hace dos semanas en la plaza de Pontevedra, sigue en proceso de recuperación y no podrá cumplir con el compromiso que tenía fijado este lunes 25 de agosto en el coso manchego de Almagro.

La baja del torero cigarrero obliga a reconfigurar el cartel de la feria, en el que su sustituto será nada menos que Alejandro Talavante, uno de los grandes protagonistas de la temporada taurina 2025. El extremeño llega con el aval de haber sido el gran triunfador de la última Feria de San Isidro, donde rubricó faenas de enorme peso que lo han confirmado como uno de los nombres propios del año.

De este modo, Talavante se vestirá de luces en el Coso de La Cuerda, compartiendo terna con José María Manzanares y Sébastien Castella. Los tres lidiarán un encierro con el hierro de Cayetano Muñoz, ganadería que regresa a este ruedo con la expectación puesta en el juego de sus toros.

La ausencia de Morante no resta atractivo a un cartel que conserva un aroma de máxima categoría. La presencia de Talavante, en plena plenitud artística y física, añade un aliciente que muchos aficionados celebran, pues será una nueva oportunidad para comprobar el gran momento que atraviesa el torero de Badajoz.

Por su parte, Morante continúa centrado en una recuperación que se sigue con especial atención en el mundo taurino. Cada una de sus actuaciones es esperada como un acontecimiento, y aunque su vuelta se retrase, la expectación por verlo reaparecer se multiplica. Mañana se le espera en Cuenca.