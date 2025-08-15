El reto mayúsculo de Marco Pérez: debutar en plaza de primera sustituyendo a Morante de la Puebla

La plaza de toros de Illumbe se prepara para una tarde con aroma de gesta. Tras la baja de Morante de la Puebla para la corrida del 15 de agosto, será Marco Pérez quien asuma el reto de estoquear en solitario cuatro toros de Núñez del Cuvillo, en un compromiso que marca un antes y un después en su incipiente carrera.

El joven diestro salmantino, que ya figuraba en el cartel original, solicitó expresamente cubrir la ausencia del maestro cigarrero. Este gesto, inusual en toreros de su corta trayectoria, refleja la ambición, confianza y madurez que está demostrando en una temporada en la que ha firmado actuaciones de gran impacto.

La cita no será una más: se trata del debut de Marco Pérez como matador de toros en una plaza de primera categoría en España. Un paso decisivo que llega apenas un año después de su triunfal tarde como novillero en este mismo coso donostiarra, donde dejó una huella que la afición no ha olvidado.

El charro aterriza en San Sebastián con una racha triunfal, después de reaparecer del percance sufrido en Alicante y lograr salidas a hombros en plazas como Santander, Huelva o Huesca. Illumbe será, por tanto, un nuevo escenario para medir la dimensión artística y el temple de un torero que apunta alto.

El cartel definitivo para la Semana Grande Donostiarra queda conformado por los cuatro toros de Núñez del Cuvillo para Marco Pérez y dos novillos de La Purísima para Olga Casado, quien también debutará en este coso. La mezcla de juventud, valor y expectación augura una tarde de alto voltaje.

La afición guipuzcoana, siempre exigente, será testigo de un momento clave: la confirmación de si el joven salmantino está preparado para sostener el peso de una gran tarde en solitario. Illumbe, en pleno corazón festivo de San Sebastián, se convierte así en escenario de una cita que podría quedar grabada en la memoria taurina de 2025.