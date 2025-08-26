Roca Rey se cae de la feria de Cuenca por una lesión grave en el pie izquierdo

El torero peruano Andrés Roca Rey, máxima figura del toreo actual, no podrá comparecer este martes 26 de agosto en la feria de San Julián de Cuenca, debido a la lesión sufrida el pasado jueves 21 en la plaza de Bilbao. El percance tuvo lugar al inicio de faena con su segundo toro de Victoriano del Río, cuando, al irse a portagayola y de rodillas, fue alcanzado y pisado violentamente en el pie izquierdo.

Aunque en un primer momento se pensó que la dolencia sería leve, el torero forzó la recuperación en los días posteriores con la esperanza de no faltar a sus compromisos. Sin embargo, una resonancia magnética realizada este lunes reveló una afectación más seria de lo esperado. Los especialistas han confirmado inflamación, derrame articular y distensión ligamentosa que comprometen la estabilidad de la articulación inferior del pie izquierdo.

El parte médico, firmado por el doctor Javier del Boz Madueño en Sevilla, detalla una contusión en la articulación de Chopart, derrame interno y un compromiso de los ligamentos que impide a Roca Rey ejecutar movimientos explosivos, giros rápidos y cambios de apoyo. La lesión, por su localización, limita funciones esenciales en un torero, como la propulsión y la reacción inmediata ante el toro.

Por este motivo, se le ha prescrito reposo absoluto, fisioterapia específica y un tratamiento farmacológico basado en antiinflamatorios, con revisiones programadas en el plazo de una semana para evaluar la evolución. El propio torero ha mostrado su pesar por no poder cumplir con la afición de Cuenca, plaza a la que llegaba en un gran momento tras cortar tres orejas en Bilbao.

La baja de Roca Rey en Cuenca, que será cubierta por Daniel Luque, abre la incógnita sobre sus próximos compromisos inmediatos: el 29 de agosto en Bayona (Francia), el 2 de septiembre en Palencia y el 5 de septiembre en el Campo Pequeno de Lisboa. La evolución de su pie será decisiva para determinar si podrá reaparecer en estas fechas o si la lesión prolongará su ausencia.

A pesar del contratiempo, el diestro limeño se mantiene enfocado en su recuperación, con la mirada puesta en regresar lo antes posible a los ruedos. Su ausencia en Cuenca supone un golpe para la feria y para la afición, que esperaba al gran triunfador de Bilbao y que sufre también la baja de Morante de la Puebla.