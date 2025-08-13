Roca Rey desafía al peligro en Huesca y sufre dos espeluznantes cogidas

La Feria de la Albahaca de Huesca vivió una de sus jornadas más intensas y conmovedoras con la actuación de Andrés Roca Rey, quien fue cogido en dos ocasiones por el mismo toro en una faena que mezcló riesgo, drama y entrega total. La corrida, marcada por la emotiva despedida de Joselito Adame, tuvo como epicentro la heroica resistencia del torero peruano ante un ejemplar de El Pilar de imponente presencia y comportamiento exigente.

Desde el inicio, Roca Rey, se plantó en los terrenos de mayor compromiso, buscando siempre la cercanía y el ajuste frente a un toro que no terminaba de entregarse pero que respondía con ritmo cuando era atacado con decisión. En uno de esos arriesgados pasajes llegó la primera cogida, aparatosa y violenta, que no logró apartarlo de su propósito: volver a ponerse delante sin mirar las secuelas.

La segunda voltereta, aún más espeluznante, llegó en el tramo final de la faena, cuando el peruano ejecutaba un cierre por estatuarios. Durante unos segundos quedó a merced de las astas, provocando un silencio tenso en toda la plaza. Golpeado y visiblemente dolorido, Roca Rey, hizo gala de una casta inquebrantable, intentando rematar la obra pese al mal uso de la espada que limitó el premio a una oreja y una cerrada ovación.

El público, consciente del riesgo asumido, se volcó en aplausos ante el coraje mostrado. La corrida no decayó gracias también al temple y la torería de Tomás Rufo, que brilló en su primero, y a la profesionalidad de una terna que supo exprimir un encierro con muchas teclas y exigente presentación para una plaza de segunda. Al final, el peruano y el toledano compartieron una puerta grande heróica.

Lejos de amilanarse, Roca Rey confirmó que seguirá adelante con su exigente temporada europea, siempre que no surjan complicaciones médicas. Su agenda inmediata incluye citas de máxima expectación en España y Francia, demostrando que el compromiso con su público es tan férreo como su valor en la arena.