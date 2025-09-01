Roca Rey vuelve a los ruedos en la goyesca de Palencia este 2 de septiembre

El torero peruano Andrés Roca Rey regresará a los ruedos este martes 2 de septiembre en la plaza de toros de Palencia, dentro de la tradicional corrida goyesca de la Feria de San Antolín. El diestro sufrió el pasado 21 de agosto en Bilbao una lesión con afectación parcial del tendón de Aquiles, además de inflamación y derrame en el tobillo, que le obligó a interrumpir su temporada.

Durante los últimos días, Roca Rey ha seguido un intenso proceso de rehabilitación, con sesiones dobles y triples de fisioterapia bajo la supervisión del especialista José Antonio Salas. Gracias a este esfuerzo, ha podido recuperarse a tiempo para cumplir con su compromiso en Palencia.

El cartel programado reúne a tres nombres destacados: Roca Rey, Alejandro Talavante y Tomás Rufo, quienes lidiarán toros de la ganadería de Juan Manuel Criado. La presencia del torero limeño añade especial interés a la cita, que cada año concentra la atención de los aficionados en Castilla y León.

En contraste con esta reaparición, la actualidad taurina también ha dejado dos ausencias. El mexicano Diego San Román continúa en recuperación tras la operación por la rotura del tendón de Aquiles sufrida en la feria de Istres. Su lugar en la corrida de Illescas será ocupado por Javier Cortés, que compartirá cartel con Damián Castaño y Gómez del Pilar frente a toros de Cebada Gago.

Por su parte, el colombiano Juan de Castilla no podrá estar presente en Cuéllar. Será sustituido por Sánchez Vara, que compartirá tarde con Jesús Enrique Colombo y André Lagravere "El Galo" ante toros de Partido de Resina.