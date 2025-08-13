Sergio Rollón, tras la cornada: “Quiero volver a vestirme de luces”

Con voz firme y la mirada puesta en el futuro, Sergio Rollón ha reaparecido públicamente para contar su verdad un mes después del gravísimo percance sufrido en Valdetorres de Jarama. La cita ha tenido lugar este mediodía en la Sala “Antonio Bienvenida” de la Plaza de Toros de Las Ventas, donde el novillero madrileño ha reunido a la prensa taurina y generalista.

El joven, que debutó con picadores en el Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid, sufrió una cornada que generó gran preocupación en el mundo del toro por su gravedad. Hoy, recuperándose paso a paso, ha querido enviar un mensaje claro: “La cornada de Valdetorres no ha dejado de lado mi sueño. Quiero ser torero”.

Rollón, que venía cuajando una temporada de actuaciones destacadas, vio truncada su trayectoria por este incidente. En su intervención, ha querido agradecer el respaldo recibido desde el primer momento: “Si hoy estoy aquí es gracias a todas las personas que hicieron por salvarme la vida”. También ha tenido palabras especiales para Victorino Martín, como representante de la Fundación Toro de Lidia, por su cercanía y apoyo.

El doctor Juan Asanza, cirujano responsable de la intervención, ha confirmado que “la evolución de Sergio está siendo muy positiva” y que, con el tiempo y los cuidados adecuados, podrá volver a los ruedos con plenas garantías.

A lo largo del acto, los periodistas han podido preguntar y conocer de primera mano cómo está viviendo Rollón esta etapa. Aunque es consciente de que la recuperación será un camino que exige paciencia, su objetivo es claro: volver cuanto antes a vestirse de luces.

Con esta comparecencia, Sergio Rollón no solo ha mostrado entereza y gratitud, sino también una determinación que refuerza la idea de que, para él, la tauromaquia es más que una profesión: es su forma de vida.