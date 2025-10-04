Seriedad y poder: así es la corrida de Domingo Hernández que desafía hoy a Talavante, Aguado y Jarocho

La Feria de Otoño entra de lleno en su tercer capítulo con una corrida que promete emociones fuertes. Después de la heroica Puerta Grande de Emilio de Justo en la tarde de ayer, la cita de este sábado pone sobre el ruedo de Las Ventas a tres toreros con objetivos distintos, pero idéntica necesidad: estar bien en Madrid. A las seis en punto, el reloj marcará mucho más que el inicio de un paseíllo. Será la hora de la verdad.

El encierro lleva el hierro de Domingo Hernández, una divisa de las más buscadas por su regularidad, su nobleza y su fondo de bravura. Desde sus orígenes en los años ochenta, cuandoDomingo Hernández adquirió la ganadería de Garcigrande con vacas y sementales de Juan Pedro Domecq, el hierro ha evolucionado bajo el cuidado de su hijo Justo Hernández hasta convertirse en uno de los pilares del encaste Domecq-Tamarón en las ferias de primera. Toros de largo recorrido, menos definidos de salida pero con transmisión y duración en el último tercio: ese es el sello que hoy busca imponerse también en Madrid.

Alejandro Talavante vuelve a la Monumental con el peso de una temporada intensa y plagada de festejos. En esta plaza, donde ha conocido la gloria y el silencio, su nombre siempre es noticia. Pablo Aguado, por su parte, llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Su concepto clásico, su gusto por las pausas y su capacidad para ralentizar el tiempo encontrarán en la exigencia de Madrid su verdadero termómetro.

Completa el cartel Jarocho, que confirmará esta tarde su alternativa. La expectación es máxima. Ilusión no le falta. El torero, que ha dejado chispazos de temple y disposición a lo largo del año, afronta su confirmación en el epicentro del toreo. Madrid no espera, pero si acoge, eleva.

La corrida no será televisada. El que quiera saber lo que pase, tendrá que estar en la plaza. Porque en Madrid no se ve: se vive.

🐂 Estos son los toros y el orden en que serán lidiados:

Jarocho tendrá el honor de confirmar su alternativa con "Jienense", nº 142.

En segundo lugar saldrá "Retamero", nº 54, para Alejandro Talavante.

El tercero será "Limonero", nº 33, que será lidiado por Pablo Aguado.

"Morado", nº 94, saldrá en cuarto turno para Alejandro Talavante.

Pablo Aguado lidiará al quinto, "Germano", nº 114.

Y cerrará la tarde Jarocho con "Cuarteto", nº 140.

El primer sobrero, "Posadero", nº 138, porta el hierro titular, y el segundo, "Encaminado", nº 64, el de Victoriano del Río.