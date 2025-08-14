Seseña, Hoyos y López afrontan el reto de Aurelio Hernando en una noche clave en Madrid

Este jueves 14 de agosto, a las 21:00 horas, la plaza de toros de Las Ventas volverá a ser escenario de una cita con sabor y tradición. Una novillada con picadores servirá como antesala a uno de los festejos más esperados del verano madrileño. En el cartel, tres nombres que representan presente y futuro del toreo: Álvaro Seseña, Valentín Hoyos y David López, quienes se medirán a un encierro de la ganadería Aurelio Hernando, portadora de una de las sangres más antiguas y puras del campo bravo.

La divisa madrileña de Aurelio Hernando conserva en sus reses la procedencia de Veragua, perteneciente a la rama principal de la sangre Vazqueña, una de las cinco Castas Fundacionales del toro de lidia. Un patrimonio genético y cultural que, más allá de su valor histórico, sigue ofreciendo emoción y carácter en el ruedo, y que añade un atractivo especial a esta cita nocturna.

Álvaro Seseña regresa a la Monumental madrileña tras su presentación el 1 de mayo de 2023, donde lidió novillos de Guerrero y Carpintero y de Ángel Luis Peña. En este 2024 volvió a pisar el albero venteño el pasado 1 de agosto, en el primer festejo del mes, quedando silenciado ante un lote exigente de Dolores Aguirre. Para el joven novillero, la noche del 14 de agosto es una oportunidad de reafirmar sensaciones y buscar un triunfo que lo impulse.

Valentín Hoyos afronta su segundo paseíllo de la temporada, con el recuerdo fresco de la oreja cortada en Sevilla ante ejemplares de Julio de la Puerta. En 2024 actuó tres veces en Las Ventas, firmando un paso destacado por el certamen "Cénate Las Ventas", en el que su actuación del 11 de julio, frente a novillos de Couto de Fornilhos, le abrió las puertas de la final. Allí volvió a lucir con ejemplares de El Freixo y Talavante, alcanzando el segundo puesto y asegurándose un contrato en la Feria de Otoño. Su balance en esa cita: silencio ante los exigentes Fuente Ymbro.

El tercer protagonista, David López, vivirá el jueves su presentación en Las Ventas. Un debut siempre cargado de tensión y responsabilidad, pero también de ilusión. Para él, entrar en Madrid es un reto que marca un antes y un después en cualquier carrera.

La cita del 14 de agosto combina juventud, historia y un encaste con sello propio. Un festejo nocturno en el que el silencio del paseíllo, el peso de la tradición y el rugir del público se mezclarán en la arena venteña. La expectación está servida para ver si alguno de los tres aspirantes logra abrirse paso hacia un futuro más ambicioso en la primera plaza del mundo.