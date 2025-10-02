Solo Osornio nos quiso sacar de la monotonía

Antes de que ayer sonaran clarines y timbales para dar comienzo al primer paseíllo de la Feria de Otoñola empresa ya sabía que alrededor del 85% del aforo de la plaza estaba asegurado. Un récord de abonos difícilmente alcanzable, pero que no hace más que hablar bien, no solo de una incuestionable gestión administrativa, sino de la salud actual de la tauromaquia. Además, bastaba echar un vistazo a los tendidos para comprobar la cantidad de rostros jóvenes. Alegría. Y aunque la plaza alcanzó los 14.451 espectadores al comienzo del ciclo otoñal, ese reverdecer de la afición se hizo presente. Eso sí, una vez atraídos, habrá que fijar y educar ese nuevo público, y mejor que sea con espectáculos que generen interés. Aunque el de ayer no abundó en ese aspecto, precisamente, porque los novillos de López Gibaja, si bien tuvieron bondades, no brillaron por su raza.

Con ellos, fue Emiliano Osornio el primero en llamar la atención, lo hizo con un precioso quite por cadenciosos delantales al primero (de Sergio Sánchez), en el que, además, se llevó un aparatoso achuchón sin consecuencias. Y lo confirmó con el segundo, el primero de su lote, con el que apuntó variedad y disposición a partes iguales. Es verdad que no consiguió conducir con autoridad la nobleza del animal para que aquello transmitiera más y su faena fuera reunida, que tuviera esa sensación de conjunto sólido. Sin embargo, gustó su actitud. También con el quinto, berreón y de buena condición, pero al que le costó repetir hasta terminar echando el ancla. El mexicano, consciente de la calidad del novillo, se asentó en el toreo fundamental y encendió los olés más sonoros de la tarde en una rotunda serie de derechazos. Buenos de verdad. Después fue un querer y no poder, uno a uno, rascando. Nada.

Y aunque Sergio Sánchez, dueño de un estilo sobrio y elegante, quiso mostrar su apuesta iniciando de rodillas su labor de muleta ante el primero, no encontró el sitio ni el tono para darle vida a un novillo tan bondadoso como aburrido. Apenas las manoletinas del cierre elevaron un poco el pulso del tendido. Tampoco se enfadó con el obediente cuarto, al que tenía que ponerle el torero la vibración que no tenía el animal. A veces no basta con encajarse y jugar bien los brazos, la actitud, y más en una plaza como esta, es indispensable para no pasar desaparecido.

El tercero fue un novillo que, aunque no tuvo la embestida tan clara como sus hermanos de camada, sí que metió la cara cuando hubo gobierno en la muleta de Ignacio Candelas. Es cierto que el rondeño se reunió bien con el animal, ahí quedó un puñado de verónicas apretadas y cuatro derechazos recios, pero aquello no tuvo la continuidad suficiente para que el espadazo con el que despenó al novillo pusiera en sus manos algún trofeo. Tampoco fue en el sexto, que se desgastó de más en que encuentro con el caballo y llegó desfondado a la muleta. Candelas lo quiso hacer todo canónicamente y, quizás, lo que hizo falta fue un poco de rebeldía, ya no en él, sino en la terna, para que al menos quedara en el ambiente que los novilleros quisieron triunfar de verdad.

FICHA DEL FESTEJO:

Jueves 2 de octubre de 2025. Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Primera de la Feria de Otoño. Más de media entrada.

Se lidiaron seis novillos de Antonio López Gibaja, parejos en su correcta presencia y hechuras. 1⁰, pasador; 2⁰, noble; 3⁰, con un punto de exigencia; 4⁰, obediente; 5⁰, con clase y a menos; y 6⁰, desfondado.

Sergio Sánchez, de lila y oro, estocada y aviso (ovación); y tres pinchazos, estocada caída y tres descabellos (silencio).

Emiliano Osornio, de gris perla y oro, estocada, aviso y descabello (ovación); y estocada y aviso (ovación).

Ignacio Candelas, de blanco y plata, estocada (silencio); y tres pinchazos y dos descabellos (silencio).