Terribles cornadas a Juan de Castilla (25 y 10 cms), que aguantó en el ruedo antes de ser trasladado a la UCI

El diestro colombiano Juan de Castilla sufrió una de las cornadas de la temporada con una imagen espectacular al ser herido de gravedad este domingo en la plaza de toros de Bayona (Francia), durante la denominada "Corrida de la Oportunidad". El torero sufrió dos cornadas, una de ellas con doble trayectoria, tras ser empitonado en la zona de la entrepierna a escasos centímetros del ano por el primer toro de la tarde, de la ganadería de Francisco Javier Araúz de Robles.

Tremendo sangrado de la herida Philippe Gil Mir Philippe Gil Mir

Según el parte médico, la primera cornada presenta una trayectoria de 25 centímetros y otra de 10 centímetros, ambas de carácter muscular, sin afectación de órganos vitales. La segunda herida, más profunda y de mayor riesgo, quedó a escasos milímetros del ano e intestino, lo que obligó a realizar una resonancia magnética y posteriormente una intervención quirúrgica exploratoria para confirmar la ausencia de daños internos. Afortunadamente, se confirmó que ningún órgano resultó afectado.

El torero fue inmediatamente trasladado a la Clínica Belharra de Bayona, donde fue operado con éxito. Actualmente permanece en la UCI, aunque se espera que mañana pueda ser trasladado a planta.

Juan de Castilla, a pesar de la gravedad, se mantuvo en el ruedo Philippe Gil Mir Philippe Gil Mir

El percance se produjo cuando el colombiano lidiaba al primer ejemplar de la tarde. Durante una de las tandas finales, el toro hizo por él y lo prendió de forma violenta por la entrepierna. El pitón entró por la parte posterior de la ingle, levantando al torero y dejándolo colgado del asta. La fuerza del envite hizo que el pitón penetrara profundamente, perdiéndose casi medio cuerno en el cuerpo del torero, que terminó la faena y cortó una oreja antes de ser llevado a la enfermería, con abundante sangrado.

Resultado del festejo:

Plaza de toros de Bayona, Francia

Corrida de la Oportunidad

Toros de Francisco Javier Araúz de Robles, bien presentados y de juego variado. El encierro fue de menos a más, destacando varios toros que se vinieron arriba en la muleta. El primero y el sexto, los más deslucidos.