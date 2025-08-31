Herido
Terribles cornadas a Juan de Castilla (25 y 10 cms), que aguantó en el ruedo antes de ser trasladado a la UCI
El torero está en la UCI y se prevé que sea trasladado hoy a planta
El diestro colombiano Juan de Castilla sufrió una de las cornadas de la temporada con una imagen espectacular al ser herido de gravedad este domingo en la plaza de toros de Bayona (Francia), durante la denominada "Corrida de la Oportunidad". El torero sufrió dos cornadas, una de ellas con doble trayectoria, tras ser empitonado en la zona de la entrepierna a escasos centímetros del ano por el primer toro de la tarde, de la ganadería de Francisco Javier Araúz de Robles.
Según el parte médico, la primera cornada presenta una trayectoria de 25 centímetros y otra de 10 centímetros, ambas de carácter muscular, sin afectación de órganos vitales. La segunda herida, más profunda y de mayor riesgo, quedó a escasos milímetros del ano e intestino, lo que obligó a realizar una resonancia magnética y posteriormente una intervención quirúrgica exploratoria para confirmar la ausencia de daños internos. Afortunadamente, se confirmó que ningún órgano resultó afectado.
El torero fue inmediatamente trasladado a la Clínica Belharra de Bayona, donde fue operado con éxito. Actualmente permanece en la UCI, aunque se espera que mañana pueda ser trasladado a planta.
El percance se produjo cuando el colombiano lidiaba al primer ejemplar de la tarde. Durante una de las tandas finales, el toro hizo por él y lo prendió de forma violenta por la entrepierna. El pitón entró por la parte posterior de la ingle, levantando al torero y dejándolo colgado del asta. La fuerza del envite hizo que el pitón penetrara profundamente, perdiéndose casi medio cuerno en el cuerpo del torero, que terminó la faena y cortó una oreja antes de ser llevado a la enfermería, con abundante sangrado.
Resultado del festejo:
Plaza de toros de Bayona, Francia
Corrida de la Oportunidad
Toros de Francisco Javier Araúz de Robles, bien presentados y de juego variado. El encierro fue de menos a más, destacando varios toros que se vinieron arriba en la muleta. El primero y el sexto, los más deslucidos.
Juan de Castilla: oreja (herido)
Rafael Serna: vuelta al ruedo tras aviso
Dorian Canton: vuelta al ruedo
Molina: vuelta al ruedo y silencio
Víctor Hernández: vuelta al ruedo
