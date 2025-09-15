Todo sobre la semana taurina en televisión: encierros y corridas del 15 al 19 de septiembre

La segunda mitad de septiembre mantiene viva la llama taurina en la televisión. Desde las ferias tradicionales de Guadalajara y Albacete hasta el impulso a los jóvenes en Higuera la Real, las cadenas autonómicas y plataformas especializadas renuevan su compromiso con la tauromaquia. Canal Extremadura, Castilla-La Mancha Media y OneToro TV ofrecen esta semana un recorrido televisivo por distintos formatos: clases prácticas, encierros, corridas de figuras y un mano a mano de mucho interés.

La oferta arranca con el XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación de Badajoz, donde Canal Extremadura apuesta por mostrar el futuro del toreo desde la base, con jóvenes de escuelas andaluzas y extremeñas. Castilla-La Mancha Media mantiene su cobertura diaria de los encierros de Guadalajara y ofrece uno de los carteles más esperados de la Feria de la Virgen de los Llanos, con toros de Victorino Martín para Rubén Pinar, David Galván y Ginés Marín.

La Feria de La Antigua en Guadalajara será protagonista en OneToro TV, con dos corridas consecutivas que reúnen a primeras figuras del escalafón y promesas emergentes, con el añadido de un mano a mano entre Ginés Marín y Víctor Hernández.

Programación taurina del 15 al 19 de septiembre de 2025 en televisión:

Lunes 15 de septiembre

21:00 h – Canal Extremadura. Higuera la Real (Badajoz), XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación de Badajoz. Novillos de Zalduendo para Pepe Martínez (Escuela de Badajoz), Manuel León (Escuela de Badajoz) y el triunfador del certamen de la Junta de Andalucía.

Miércoles 17 de septiembre

18:00 h – Castilla-La Mancha Media. Albacete, Feria de la Virgen de los Llanos. Corrida de toros. Toros de Victorino Martín para Rubén Pinar, David Galván y Ginés Marín.

Jueves 18 de septiembre

07:45 h – Castilla-La Mancha Media. Guadalajara, Encierro.

18:00 h – OneToro TV. Guadalajara, Feria de La Antigua. Toros de El Capea para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Borja Jiménez (que sustituye a Morante de la Puebla).

Viernes 19 de septiembre