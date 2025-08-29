El toreo toma la televisión este último fin de semana de agosto: programación completa y gratuita

Este último fin de semana de agosto, la pasión por el toro llega a los hogares a través de una intensa y variada programación televisiva. Desde encierros históricos hasta corridas de máxima categoría, el toreo será protagonista en cadenas como Antena 3, Castilla-La Mancha Media, Canal Sur, À Punt o La 7 de Castilla y León, como Teve4, Burrianateve o Canal Norte Digital.

Del 29 al 31 de agosto, se podrá seguir gratis y en abierto una maratón taurina para todos los gustos. Los encierros de San Sebastián de los Reyes y Cuéllar, las corridas desde plazas como además de múltiples televisiones locales Requena, Almería o Villaseca de la Sagra, y los tradicionales bous al carrer desde Nules o Burriana, forman parte de una oferta que aúna tradición, emoción y cultura popular.

La televisión vuelve a convertirse en aliada indispensable para los aficionados, especialmente en estas fechas donde muchos festejos no cuentan con cobertura de plataformas de pago. El compromiso de los medios autonómicos y locales con la tauromaquia se traduce en horas de emisión en directo y un esfuerzo de producción que permite que cualquier rincón de España pueda vibrar con los sonidos, colores y emociones de la temporada.

Este fin de semana será una oportunidad única para comprobar la diversidad del toreo: desde las promesas de las novilladas hasta las grandes figuras del escalafón, pasando por el espectáculo del rejoneo y la autenticidad de los festejos populares. Una muestra del arraigo de la cultura taurina que, al menos en televisión, goza de buena salud.

📺 Programación taurina del fin de semana en televisión:

Viernes 29 de agosto

18:30 h – À Punt (Comunidad Valenciana). Toros desde Requena (Valencia). Toros de Luis Algarra y Adolfo Martín para Román, Álvaro Lorenzo y Samuel Navalón.

19:00 h – Canal Sur. Toros desde Almería. Feria de la Virgen del Mar. Toros para rejones de Mario Guiomar Cortés de Moura y El Pilar para el rejoneador Diego Ventura, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

19:00 h – Teve4 (Vila-real). Bous al Carrer desde Nules (Castellón). Toro de Román Sorando.

23:30 h – Teve4 (Vila-real). Bous al Carrer desde Nules (Castellón). Toro de Orive.

Sábado 30 de agosto

10:45 h – Antena 3 y Canal Norte Digital. Encierros de San Sebastián de los Reyes 2025.

18:00 h – Castilla-La Mancha Media. Toros desde Sacedón (Guadalajara). Festejo mixto. Toros de Santafé Martón para rejones (Leonardo Hernández) y de Alcurrucén para la lidia a pie (Román y Ginés Marín).

18:00 h – Canal Sur. Toros desde Villacarrillo (Jaén). Final del Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía. Novillos de Apolinar Soriano para Javier Torres "Bombita", David Gutiérrez, Manuel Quintana e Isaac Galvín.

18:00 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana (Castellón). Fiestas de la Misericordia. Toro de Adolfo Martín.

19:00 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana (Castellón). Toro de Hermanos Tornay.

19:00 h – Teve4 (Vila-real). Bous al Carrer desde Nules (Castellón). Toros de Sergio Centelles y Rehuelga.

23:30 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana (Castellón). Toro de Adolfo Martín.

Domingo 31 de agosto