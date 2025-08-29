Toros y TV
El toreo toma la televisión este último fin de semana de agosto: programación completa y gratuita
Encierros, corridas, rejoneo y festejos populares llenan la parrilla en abierto en canales nacionales, autonómicos y locales de toda España
Este último fin de semana de agosto, la pasión por el toro llega a los hogares a través de una intensa y variada programación televisiva. Desde encierros históricos hasta corridas de máxima categoría, el toreo será protagonista en cadenas como Antena 3, Castilla-La Mancha Media, Canal Sur, À Punt o La 7 de Castilla y León, como Teve4, Burrianateve o Canal Norte Digital.
Del 29 al 31 de agosto, se podrá seguir gratis y en abierto una maratón taurina para todos los gustos. Los encierros de San Sebastián de los Reyes y Cuéllar, las corridas desde plazas como además de múltiples televisiones locales Requena, Almería o Villaseca de la Sagra, y los tradicionales bous al carrer desde Nules o Burriana, forman parte de una oferta que aúna tradición, emoción y cultura popular.
La televisión vuelve a convertirse en aliada indispensable para los aficionados, especialmente en estas fechas donde muchos festejos no cuentan con cobertura de plataformas de pago. El compromiso de los medios autonómicos y locales con la tauromaquia se traduce en horas de emisión en directo y un esfuerzo de producción que permite que cualquier rincón de España pueda vibrar con los sonidos, colores y emociones de la temporada.
Este fin de semana será una oportunidad única para comprobar la diversidad del toreo: desde las promesas de las novilladas hasta las grandes figuras del escalafón, pasando por el espectáculo del rejoneo y la autenticidad de los festejos populares. Una muestra del arraigo de la cultura taurina que, al menos en televisión, goza de buena salud.
📺 Programación taurina del fin de semana en televisión:
Viernes 29 de agosto
18:30 h – À Punt (Comunidad Valenciana). Toros desde Requena (Valencia). Toros de Luis Algarra y Adolfo Martín para Román, Álvaro Lorenzo y Samuel Navalón.
19:00 h – Canal Sur. Toros desde Almería. Feria de la Virgen del Mar. Toros para rejones de Mario Guiomar Cortés de Moura y El Pilar para el rejoneador Diego Ventura, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.
19:00 h – Teve4 (Vila-real). Bous al Carrer desde Nules (Castellón). Toro de Román Sorando.
23:30 h – Teve4 (Vila-real). Bous al Carrer desde Nules (Castellón). Toro de Orive.
Sábado 30 de agosto
10:45 h – Antena 3 y Canal Norte Digital. Encierros de San Sebastián de los Reyes 2025.
18:00 h – Castilla-La Mancha Media. Toros desde Sacedón (Guadalajara). Festejo mixto. Toros de Santafé Martón para rejones (Leonardo Hernández) y de Alcurrucén para la lidia a pie (Román y Ginés Marín).
18:00 h – Canal Sur. Toros desde Villacarrillo (Jaén). Final del Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía. Novillos de Apolinar Soriano para Javier Torres "Bombita", David Gutiérrez, Manuel Quintana e Isaac Galvín.
18:00 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana (Castellón). Fiestas de la Misericordia. Toro de Adolfo Martín.
19:00 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana (Castellón). Toro de Hermanos Tornay.
19:00 h – Teve4 (Vila-real). Bous al Carrer desde Nules (Castellón). Toros de Sergio Centelles y Rehuelga.
23:30 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana (Castellón). Toro de Adolfo Martín.
Domingo 31 de agosto
08:55 h – La 7 de Castilla y León. Encierros de Cuéllar 2025.
10:45 h – Antena 3 y Canal Norte Digital. Encierros de San Sebastián de los Reyes 2025.
17:30 h – Televisión Digital de Calasparra. Encierro desde Calasparra (Murcia). Feria Taurina del Arroz 2025.
18:00 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana (Castellón). Toro de Peñajara.
18:30 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana (Castellón). Toro de Montalvo.
18:30 h – Castilla-La Mancha Media y One Toro TV. Novillada con picadores desde Villaseca de la Sagra (Toledo). XXV Alfarero de Oro. Novillos de La Olivilla, Hermanos Sánchez de León, Piedra Escrita, Sagrario Moreno, Mariano de León, Víctor Huertas, Santiago del Pasil y Brígida Díaz para Jesús Ángel Olivas, Villita, David Campos y Pedro Luis.
23:00 h – Burrianateve. Bous al Carrer desde Burriana. Toro de Peñajara.
00:00 h – Burrianateve. Toro de Sonia González.
✕
