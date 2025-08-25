Toros y TV
El toreo vuelve a la televisión esta última semana de agosto: consulta aquí toda la programación
Castilla-La Mancha Media, Canal Sur y Teve4 se vuelcan con la afición con corridas, rejoneo y festejos populares en abierto
La última semana de agosto trae bajo el brazo una intensa programación taurina en televisión para todos los públicos. Las principales cadenas autonómicas y locales con tradición en la tauromaquia ofrecen, en abierto y gratis, una selección de festejos para no perder detalle: desde grandes corridas en plazas históricas como Cuenca o Almería hasta festejos populares en Nules (Castellón), que se emiten a diario desde Teve4.
Destaca en la semana el festejo mixto de la Feria de la Virgen del Mar en Almería, donde Canal Sur emitirá en directo una tarde con nombres de primer nivel como Diego Ventura, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. También vuelve el Certamen Promesas del Rejoneo desde Riópar, de la mano de CMMedia, una apuesta firme por las nuevas generaciones.
Por su parte, la televisión local Teve4 vuelve a convertirse en ventana de los “bous al carrer” de Nules, con retransmisiones en directo cada día desde el lunes hasta el viernes, incluyendo varios festejos nocturnos. Una oferta popular que conecta con la raíz festiva del mundo del toro y que demuestra que, en la variedad, está el gusto.
Una semana más, la televisión demuestra su papel clave en la difusión de la tauromaquia, ofreciendo un escaparate diverso, gratuito y de fácil acceso para seguir disfrutando del arte del toreo desde casa.
📺 Programación taurina del 25 al 29 de agosto de 2025
Lunes 25 de agosto
- 18:30 h – Castilla-La Mancha Media. Toros desde Cuenca. Toros de Montalvo y Baltasar Ibán para Uceda Leal, Fortes y Alejandro Peñaranda.
- 19:00 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real.Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de Aldeanueva.
Martes 26 de agosto
- 19:00 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real.Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de Domínguez Camacho.
- 23:30 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real.Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de El Pilar.
Jueves 28 de agosto
- 18:30 h – Castilla-La Mancha Media. Toros desde Riópar (Albacete). Rejones. Certamen Promesas del Rejoneo. Reses de El Madroñal para los tres finalistas del certamen.
- 19:00 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real.Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de La Campana.
Viernes 29 de agosto
- 19:00 h – Canal Sur Televisión. Toros desde Almería. Feria de la Virgen del Mar. Toros de Mario Guiomar Cortés de Moura, para rejones, y El Pilar para el rejoneador Diego Ventura,Alejandro Talavante y Pablo Aguado.
- 19:00 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real. Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de Román Sorando.
- 23:30 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real. Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de Orive.
✕
Accede a tu cuenta para comentar