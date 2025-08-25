El toreo vuelve a la televisión esta última semana de agosto: consulta aquí toda la programación

La última semana de agosto trae bajo el brazo una intensa programación taurina en televisión para todos los públicos. Las principales cadenas autonómicas y locales con tradición en la tauromaquia ofrecen, en abierto y gratis, una selección de festejos para no perder detalle: desde grandes corridas en plazas históricas como Cuenca o Almería hasta festejos populares en Nules (Castellón), que se emiten a diario desde Teve4.

Destaca en la semana el festejo mixto de la Feria de la Virgen del Mar en Almería, donde Canal Sur emitirá en directo una tarde con nombres de primer nivel como Diego Ventura, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. También vuelve el Certamen Promesas del Rejoneo desde Riópar, de la mano de CMMedia, una apuesta firme por las nuevas generaciones.

Por su parte, la televisión local Teve4 vuelve a convertirse en ventana de los “bous al carrer” de Nules, con retransmisiones en directo cada día desde el lunes hasta el viernes, incluyendo varios festejos nocturnos. Una oferta popular que conecta con la raíz festiva del mundo del toro y que demuestra que, en la variedad, está el gusto.

Una semana más, la televisión demuestra su papel clave en la difusión de la tauromaquia, ofreciendo un escaparate diverso, gratuito y de fácil acceso para seguir disfrutando del arte del toreo desde casa.

📺 Programación taurina del 25 al 29 de agosto de 2025

Lunes 25 de agosto



18:30 h – Castilla-La Mancha Media. Toros desde Cuenca. Toros de Montalvo y Baltasar Ibán para Uceda Leal, Fortes y Alejandro Peñaranda .

19:00 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real. Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de Aldeanueva.

Martes 26 de agosto



19:00 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real. Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de Domínguez Camacho .

23:30 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real. Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de El Pilar.

Jueves 28 de agosto



18:30 h – Castilla-La Mancha Media. Toros desde Riópar (Albacete). Rejones. Certamen Promesas del Rejoneo . Reses de El Madroñal para los tres finalistas del certamen.

19:00 h – Teve4 – Televisión Local de Vila-real. Bous al carrer desde Nules (Castellón). Toro de La Campana.

Viernes 29 de agosto

