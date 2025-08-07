El torero revelación de San Isidro vuelve en Málaga tras casi dos meses de baja

La temporada taurina de 2025 recupera esta semana a dos protagonistas de peso. Víctor Hernández, uno de los toreros más prometedores del escalafón, y José María Trigueros, novillero murciano con destacadas actuaciones frente a ganaderías de hierro, han superado sus respectivas lesiones y se preparan para regresar a la actividad con ambición y determinación.

Víctor Hernández, natural de Santos de la Humosa, vuelve a los ruedos tras más de un mes de ausencia debido a un grave percance sufrido en la plaza de Torrejón el pasado mes de junio. El joven diestro, revelación de la pasada feria de San Isidro y uno de los nombres más comentados del año, ha completado su recuperación en el campo bravo, toreando con soltura y determinación en la finca "La Morera", propiedad de Diego Valladar.

Su regreso no será menor: el 15 de agosto se presentará como matador de toros en la plaza de primera categoría de La Malagueta, una cita de máxima exigencia que marca su reencuentro con la afición en un momento clave del calendario. A esta reaparición se sumarán otros dos compromisos de especial simbolismo: su debut en Bayona y su regreso a Alcalá de Henares, donde tomó la alternativa y donde toreará mano a mano con Fernando Adrián frente a toros de Román Sorando el 31 de agosto.

Por su parte, José María Trigueros ha recibido el alta médica tras recuperarse de una fractura de cúbito sufrida el pasado 10 de mayo durante una actuación en Alcantarilla (Murcia), donde fue volteado al ejecutar un pase de rodillas a un novillo de Paco Sorando. Tras una intervención quirúrgica en el hospital Virgen de la Arrixaca, el novillero ha completado con éxito su rehabilitación.

Trigueros ya ha recibido el visto bueno para regresar al campo de cara a preparar su reaparición, con la mirada puesta en culminar con fuerza su última etapa como novillero. A lo largo de su trayectoria ha dejado muestras de su valor y técnica ante encastes exigentes como Barcial, Cebada Gago, Galache, Ana Romero o Baltasar Ibán, sin esquivar ningún compromiso. Ahora, su objetivo es claro: cerrar con fuerza esta etapa antes de plantearse su salto al escalafón superior.