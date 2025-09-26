Los toros vuelven a la televisión este fin de semana: cartelazos en Sevilla y final de novilleros en Brihuega

La última semana de septiembre será clave en el cierre de la temporada taurina televisada. Canal Sur apuesta por la retransmisión completa de la Feria de San Miguel desde la Real Maestranza de Sevilla, con tres carteles de gran atractivo que incluyen a figuras como Morante de la Puebla, Roca Rey, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Borja Jiménez, Juan Ortega o Pablo Aguado. Además, ha llamado la atención la acertada inclusión de David de Miranda, en sustitución del lesionado José María Manzanares, y el domingo se vivirá un momento escepcial: la alternativa de Javier Zulueta.

Por su parte, Castilla-La Mancha Media cierra su compromiso con los jóvenes valores del toreo emitiendo la final del certamen “Guadalajara busca un torero”, que se celebrará en la plaza de Brihuega con novillos de Guerrero y Carpintero y Juan Barriopedro.

Cuatro festejos, dos canales públicos y una programación que combina figuras destacadas, presente y futuro en la recta final de septiembre.

Programación taurina del 26 al 28 de septiembre de 2025 en televisión:

Viernes 26 de septiembre

18:30 h – Canal Sur Televisión. Sevilla, Feria de San Miguel. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Juan Ortega, David de Miranda (sustituye a Manzanares) y Pablo Aguado.

Sábado 27 de septiembre

18:30 h – Canal Sur Televisión. Sevilla, Feria de San Miguel. Toros de Garcigrande para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez.

Domingo 28 de septiembre