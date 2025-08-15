Tres jóvenes espadas y un reto mayúsculo en Madrid por el Día de la Paloma

El 15 de agosto, Día de la Virgen de la Paloma, no es una fecha cualquiera en Madrid. La Plaza de Toros de Las Ventas se convierte en escenario de uno de los festejos más emblemáticos del verano, y este año la responsabilidad recae en tres jóvenes que representan el presente y futuro de la tauromaquia: Lama de Góngora, Rafa Serna y José Fernando Molina. El hierro elegido para la ocasión es el de Toros de El Torero, una ganadería que ya ha dejado tardes de emoción en la capital.

Para Lama de Góngora, la cita tiene un significado especial. El sevillano confirma su alternativa en la primera plaza del mundo, un paso crucial en su carrera desde que se doctorara en La Maestranza en 2015 con toros de Victoriano del Río y padrinos de lujo como Enrique Ponce y Matías Tejela. Como novillero, ya dejó su impronta en Las Ventas en 2014, y ahora regresa para afrontar el gran reto de su confirmación.

Rafa Serna vuelve a Madrid apenas tres meses después de su notable actuación en la Feria de San Isidro, donde confirmó la alternativa y cortó una oreja al sexto toro de la tarde, precisamente de la misma ganadería que lidiará hoy. Aquella tarde, su entrega y firmeza calaron en el público, y esta nueva oportunidad supone refrendar la buena imagen que dejó en primavera.

José Fernando Molina también conoce la dureza y la gloria de Las Ventas. El albaceteño regresa por segunda vez esta temporada tras una faena de enorme valor en junio frente a los de Valdefresno, en la que fue prendido y sufrió una cornada de 10 centímetros en la región inguinal mientras entraba a matar. Lejos de retirarse, volvió al ruedo para lidiar el segundo de su lote, arrancando una ovación que aún resuena en los tendidos.

La corrida, prevista para las 21:00 horas, ofrece un aliciente doble: por un lado, la tradición y ambiente único del Día de la Paloma, con la ciudad entera en fiesta; por otro, la oportunidad de ver a tres toreros jóvenes pelear por su sitio en el escalafón en una plaza que no perdona pero que también premia con generosidad.

El hierro de Toros de El Torero, conocido por su seriedad y exigencia, será juez y parte en una tarde que puede marcar un antes y un después en las trayectorias de Lama de Góngora, Rafa Serna y José José Fernando Molina. Una cita que une fe, fiesta y tauromaquia bajo el cielo de Madrid.