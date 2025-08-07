Triple cita taurina esta noche: Madrid, Palma y Lisboa

Las Ventas inaugura esta noche el ciclo de agosto con una novillada nocturna de gran interés en la que dos jóvenes valores harán su debut en la primera plaza del mundo. A partir de las 21:00h, Sergio Domínguez "El Mella" e Ignacio Candelas trenzarán por primera vez el paseíllo en Madrid, compartiendo cartel con Cid de María, quien regresa a la Monumental tras una buena actuación en su presentación el pasado mayo.

Los novillos pertenecen a la prestigiosa ganadería aragonesa de Los Maños, con vitola de emoción y bravura. La cita no solo marca el arranque de la programación agosteña en la capital, sino que refuerza el compromiso de Las Ventas con las futuras figuras del toreo.

El Mella llega a Madrid tras una temporada impecable: ha abierto la puerta grande en todas sus comparecencias y fue finalista del Circuito de Andalucía por méritos obtenidos como triunfador del I Circuito de Extremadura. Su nombre ya resuena con fuerza entre los más destacados del escalafón novilleril. Cid de María, por su parte, vuelve tras haber dado una vuelta al ruedo en su debut el 4 de mayo. Su pase por el Circuito de Andalucía ha sido rotundo, alcanzando la gran final celebrada en La Maestranza el 25 de mayo, lo que convierte su regreso a Madrid en una ocasión cargada de expectativas. Ignacio Candelas asume también su primera tarde como novillero con picadores en este coso. Su nombre cobró fuerza tras una brillante actuación en Marbella, donde indultó un novillo de Fermín Bohórquez. Desde entonces, su evolución ha sido constante, lo que hace de su presentación en Madrid una prueba de fuego.

Además de Madrid, la jornada taurina de este jueves se completa con otros dos festejos nocturnos de primer nivel. En el Coliseo Balear de Palma de Mallorca,Morante de la Puebla, Sebastián Castella y José María Manzanares lidiarán una corrida de Juan Pedro Domecq en una velada histórica: por primera vez desde 2017, el público menor de 18 años podrá acceder de nuevo a la plaza, tras el levantamiento del veto impuesto por los partidos de izquierda, revocado en octubre de 2024.

Y desde España viajamos a Portugal, donde Diego Ventura regresa esta noche a Campo Pequeño de Lisboa tras ocho años de ausencia. En el que ha sido calificado como un regreso histórico, compartirá cartel con João Ribeiro Telles y Tristão Ribeiro Telles, frente a toros de Ribeiro Telles, acompañados por los forçados de Vila Franca y Académicos de Coimbra.