Último fin de semana de la temporada con toros en la televisión española: esta es la programación

La temporada taurina en España se despide este fin de semana de las pantallas. Canal Sur Televisión y la plataforma Toros en España Play ofrecen los dos últimos festejos previstos en abierto y en plataformas nacionales, a la espera de lo que pueda llegar desde América en las próximas semanas.

Canal Sur emite desde Villaluenga del Rosario (Cádiz) una novillada sin picadores enmarcada en el programa de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía. Con reses de Chamaco, Los Millares y Toros de El Torero, el festejo contará con jóvenes de diferentes escuelas taurinas andaluzas, en una cita que pone el foco en el futuro del toreo.

Por su parte, Toros en España Play retransmitirá desde La Flecha, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), la final del campeonato de recortes de Castilla y León. Un formato que, con su espectacularidad y entrega, cierra la programación televisiva nacional con emoción y riesgo.

Programación taurina del sábado 15 de noviembre de 2025 en televisión:

Sábado 15 de noviembre