Las Ventas planta cara a los bulos: el toreo volverá en marzo de 2026

La temporada taurina de 2026 en Madrid no sufrirá alteraciones, y la actividad en Las Ventas comenzará en marzo como de costumbre. Así lo ha confirmado la empresa gestora Plaza 1, que ha optado por colgar un cartel en la propia plaza de toros para acallar los rumores que en los últimos días se habían esparcido por redes sociales sobre una posible suspensión o aplazamiento debido a las inminentes obras de rehabilitación.

La confusión parece haber nacido de una mala interpretación del plan de reformas que comenzará el próximo año y se extenderá durante cinco ejercicios. Las obras sí arrancarán en 2026, pero no afectarán al desarrollo de la temporada taurina, al menos no en su año de arranque. El cartel colocado en la plaza no solo confirma el comienzo en marzo, sino que ratifica las fechas claves del Domingo de Ramos (29 de marzo) y Domingo de Resurrección (5 de abril).

Será la cuarta y última temporada del contrato de gestión vigente de Plaza 1, empresa que aún podría acogerse a dos prórrogas anuales. En este contexto, el gesto cobra un valor añadido: se presenta como una declaración de continuidad, de respeto a la afición y de seriedad en la planificación. Un "aquí no se toca nada", lanzado con firmeza desde el epicentro del toreo.

Las reformas previstas son ambiciosas: más de 40 millones de euros de inversión, según fuentes del Gobierno autonómico, para adecuar el edificio a los nuevos estándares de seguridad y conservación. La plaza, declarada Bien de Interés Cultural, será intervenida con precisión quirúrgica para respetar su arquitectura sin comprometer su uso habitual. Las actuaciones se centrarán en la estructura circular y en zonas puntuales como el corral noreste, la pajera de caballerizas o el guadarnés.

Eso sí, el 2027 sí se verá afectado: no habrá toros en marzo ni en abril. Los primeros meses del año quedarán libres para avanzar con mayor intensidad en las reformas, aunque desde el Centro de Asuntos Taurinos se ha garantizado que se celebrarán San Isidro, la Feria de Otoño y los festejos dominicales entre mayo y octubre. Una solución de equilibrio que permite avanzar sin sacrificar la médula de la temporada.

Con todo, el cartel colgado en Las Ventas no es solo un desmentido: es una declaración de principios. Frente a bulos, certezas. Frente a especulaciones, compromisos. En un momento donde la tauromaquia necesita firmeza institucional y claridad comunicativa, Madrid vuelve a marcar el paso con una certeza: en 2026, habrá temporada completa. Y comenzará, como siempre, cuando aún tiembla el invierno.