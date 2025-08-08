Villena y Utiel ya tienen carteles para sus fiestas de septiembre

La plaza de toros de la ciudad alicantina de Villena, remodelada totalmente hace 15 años y prácticamente desde entonces sin poder hacer uso de ella para acoger festejos taurinos debido a cuestiones políticas, poco a poco recupera la normalidad y el uso para la que fue concebida. Y si la pasada temporada ya se celebran festejos en la misma, este año ya se anunció que será escenario para la final del II Circuito Valenciano de Novilladas y tendrá una corrida de toros durante sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Remedio.

Este festejo se dará el día 7 de septiembre y e el mismo actuarán Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tristán Barroso, quienes lidiarán toros de Julio de la Puerta. Este cartel fue presentado ayer por Carlos Zúñiga, organizador de la función, que ha contado con la ayuda de Manolo Carrillo, el empresario alicantino que más ha luchado por que haya toros en Villena.

Por otra parte, en la ciudad valenciana de Utiel celebrará sus fiestas patronales el 13 de septiembre con una corrida de toros en la que intervendrán El Fandi, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo ante un encierro de Castillejo de Huebra. En este festejo, y tras la lidia de los seis toros, actuará el alumno de la escuela de tauromaquia de Valencia Jorge Escamilla.