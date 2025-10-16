La violinista María Dueñas gana dos premios Gramophone, incluido artista joven del año

La violinista española María Dueñas (Granada, 2002) fue reconocida este miércoles en Londres como la mejor artista joven del año en la 48 edición de los premios Gramophone de la música clásica 2025, donde también se alzó con el galardón de mejor grabación instrumental por su álbum 'Paganini: 24 caprichos'.

La artista granadina, de 22 años, fue una de las grandes triunfadoras de la noche de los conocidos como los Oscar de la música clásica, al lograr dos galardones, aunque el máximo reconocimiento, el de 'Grabación del Año', fue a parar al director de orquesta francés Raphaël Pichon por su versión del 'Pigmalión' de Johann Sebastian Bach.

Placer y honor

Al recibir el galardón de artista joven del año, Dueñas aseguró que era un "gran placer y un honor" y afirmó: "Cuando empecé (en la música) nunca imaginé que los sonidos me convertirían en la persona que soy hoy".

En referencia al álbum por el que ha sido reconocida, 'Paganini: 24 caprichos', que también obtuvo el Gramophone en la categoría de mejor grabación instrumental, la músico comentó que había sido un proceso "intenso" fruto de pasar muchas horas en el estudio.

"Ha sido como un trabajo de meditación", añadió Dueñas sobre su trabajo discográfico, del cual interpretó en directo una de sus piezas, el denominado 'Caprice No. 5' de Paganini.

Con los brazos abiertos

En este sentido, la violinista también agradeció el reconocimiento a todo su equipo, a su familia, a la audiencia "que ha recibido la grabación con los brazos abiertos" y a la comunidad de Gramophone "por creer en el poder de la juventud y en la curiosidad de las artes".

Dueñas comenzó su formación musical desde muy pequeña. A los seis años empezó a tocar el violín; inició sus estudios en el conservatorio de Granada y en 2014, tras ser la persona más joven en lograr una beca de las Juventudes Musicales de Madrid, se fue a vivir a Dresde (Alemania) para proseguir su formación musical.

Posteriormente, en 2016, se trasladó a Austria, donde asistió a clases con el violinista Boris Kuschnir en Viena en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena y se matriculó asimismo en la Universidad de Graz.

Joven, pero solista consagrada

Pese a su juventud, Dueñas ya ha sido solista con varias orquestas europeas y estadounidenses y ha tenido el privilegio de tocar en algunos de los auditorios más emblemáticos del mundo, como el Musikverein de Viena, el Tchaikovsky Music Hall de Moscú o el Auditorio Nacional de Música de Madrid, entre otros.

Con estos dos premios, la granadina se ratificó como una de las grandes promesas de la música española y engrosó su ya prolífico palmarés, tras haber obtenido el primer puesto en el concurso internacional Yehudi Menuhin para jóvenes violinistas en 2021 o el premio Princesa de Girona a las Artes y las Letras en 2023, entre otros.

Junto con Dueñas, el director de orquesta francés Raphaël Pichon también fue uno de los grandes premiados de la noche, ya que su 'Pigmalión' obtuvo, además del galardón de Grabación del Año, el de Mejor Grabación Coral, aunque no asistió en persona a la cita.

Doblemente Artista del Año

Asimismo, el director de orquesta británico-alemán Simon Rattle logró un hito en la historia de los premios Gramophone, al convertirse en la primera persona en lograr en dos ocasiones el título de Artista del Año, después de haberlo conseguido en 1993; mientras que el cantante de ópera inglés Thomas Allen fue reconocido con un premio especial a su trayectoria.

Los premios Gramophone fueron creados en 1977 por la revista especializada del mismo nombre, con el objetivo de reconocer las grabaciones, artistas y discográficas más destacadas de la industria de la música clásica y están considerados como uno de los reconocimientos más importantes del sector a nivel mundial.