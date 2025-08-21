Zack Snyder inicia el rodaje del drama bélico "The Last Photograph"

Zack Snyder al fin dirigirá el proyecto con el que lleva soñando desde hace años. Se trata de "The Last Photograph", un drama bélico que el cinesta ha estado desarrollando desde hace casi dos décadas y que estará protagonizado por Stuart Martin y Fra Fee, actores que ya trabajaron con Snyder la saga de ciencia ficción Rebel Moon, informa Ep.

El cineasta, conocido por las grandes producciones de superhéroes y ciencia ficción como Watchmen, Man of Steel, Batman v Superman o la mencionada Rebel Moon, cambiará de registro para filmar esta historia más íntima y de mucho menos prespuesto. Según informa Deadline, el rodaje de The Last Photograph comenzará este mes de agosto y se extenderá hasta noviembre, filmándose en diversas locaciones que incluyen Colombia, Islandia y Los Ángeles.

"La idea de coger una cámara y simplemente hacer una película de forma íntima me resulta muy atractiva", ha afirmado Snyder que señala que la historias de The Last Photograph es "una reflexión sobre la vida y la muerte", incorporando algunas de las experiencias personales que ha vivido y explorando estos temas a través de la narrativa cinematográfica.

El cineasta encuentra refugio así en una proyecto que lleva varios lustros intentando sacar adelante tras la cancelación del Universo Extendido DC (el conocido como Snyderverse) y el fiasco de sus dos últimas sagas para Netflix: El ejercito de los muertos, la franquicia zombie ya oficialmente cancelada, y Rebel Moon, la épica de ciencia ficción que, tras pasar sin pena ni gloria por la plataforma, parece totalmente muerta con solo dos de sus cuatro entregas anunciadas estrenadas.

El guión de The Last Photograph está firmado por Kurt Johnstad, colaborador del director en cintas como 300, basándose en una historia desarrollada por el propio Snyder. El proyecto ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo de sus casi dos décadas de desarrollo. Originalmente, la narrativa estaba ambientada en Afganistán y se centraba en un corresponsal de guerra que sobrevivía a un ataque. Ahora, la trama está protagonizada por un antiguo agente antidroga estadounidense y ambientada en Sudamérica.

Así, según su sinopsis oficial la historia The Last Photograph sigue los pasos de un ex agente de la DEA que debe regresar a las montañas sudamericanas para buscar a su sobrina y sobrino desaparecidos tras el brutal asesinato de sus padres, que trabajaban como diplomáticos. En su misión, se alía con un veterano fotógrafo de guerra adicto a las drogas que además es el único testigo que vio los rostros de los asesinos. Juntos emprenden una búsqueda para encontrar a los niños y descubrir la verdad, pero el protagonista pronto debe enfrentar también los fantasmas de su propio pasado. Su expedición los lleva cada vez más lejos de la civilización, desafiando sus creencias y difuminando las líneas entre la realidad y lo surrealista.

La banda sonora estará compuesta por Hans Zimmer, Steven Doar y Omer Benyamin y la producción estará a cargo del sello Stone Quarry de Snyder, junto a su esposa y socia creativa Deborah Snyder, Wesley Coller y Gianni Nunnari a través de Hollywood Gang Productions. Entre las productoras está Telecinco Cinema, filial de Mediaset España.