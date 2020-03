Zarzana tiene 18 años y es jugador del Sevilla Atlético, donde ya ha jugado algunos minutos. A sus 18 años, impresionado por lo que está viviendo, no ha podido reprimir su generosidas: Si alguien no está trabajando, no recibe ayuda del Gobierno y en algún momento se le acaba la comida… ¡Por favor! Escuchen bien ¡Por favor!", ha escrito en Instagram, dolido por los problemas económicos que están sufriendo muchos

Su grito es casi desesperado: “No os acostéis sin comer. Escribidme sin miedo, que de lo poco o mucho que tenga podrá ayudar al que lo necesite", ha escrito. "Sólo tenéis que escribirme por mensaje privado. Aunque sea agua o pan. De pequeño me enseñaron que donde come uno, comen dos o hasta tres. Es hora de dar al que lo necesita. Contad conmigo”, ha insistido