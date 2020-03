Los futbolistas mas exitosos en la historia de la Roja

El futbol español ha sido, junto al ofrecido en Brasil, Argentina o Alemania, una fuente inagotable de grandes futbolistas que han dejado huella durante su trayectoria en la Roja. Hablar de éxitos en la Selección Española implica hacer referencia, en su mayor parte, a los años comprendidos entre 2008 y 2012, cuando La Roja vivió la mejor etapa de su historia al obtener, de forma consecutiva, dos campeonatos de Europa y su primera estrella mundialista. Pero los grandes momentos del combinado nacional español de fútbol no se limitan a este periodo. Hubo épocas atrás en la que jugadores escribieron capítulos dorados en el libro del fútbol español.

El campeonato europeo que organizó como anfitrión fue el primer gran momento de La Roja, que hasta entonces solo había sido capaz de alcanzar las semifinales de un Mundial en 1950, catorce años antes. La victoria en el Santiago Bernabéu sobre la URSS dio a España su primer título continental. Uno de los futbolistas más importantes de ese equipo era Luis Suárez, el único español que ha logrado el Balón de Oro, en 1960. En 1964 ganó la Copa de Europa con el Inter de Milán y la Eurocopa con España, siendo el primer futbolista de la historia que logra este doblete. Destacaba por su gran calidad que completaba con una estupenda visión de juego y mucha capacidad goleadora cuando se acercaba al área rival. Anotó trece goles en los 34 partidos que disputó con la Selección Española. En el once inicial que ganó el torneo también estaba otro grande de la historia del fútbol español, Amancio Amaro, que en esa década formó parte de una selección de la FIFA con los mejores jugadores del mundo.

Portero y delantero, los mejores de los ochenta

Dieciocho años después la Roja llegaba a otra final, también de un Europeo, y en este caso ante Francia, que organizaba el torneo. El protagonista estaba bajo palos. Era Luis Miguel Arconada, uno de los mejores porteros del momento a nivel mundial. Vistió la camiseta nacional en un tiempo en el que no había tanta acumulación de encuentros internacionales como ahora. Su error en aquella final ante el combinado francés, tras disparo de Michel Platini, no empaña su gran trayectoria con la Roja. Hasta la aparición de Íker Casillas, España no ha tenido, ni tuvo previamente, un portero de este nivel.

Los éxitos de jugadores en la Selección Española no van ligados necesariamente a la presencia en finales. ¿Quién no recuerda los cuatro goles de Emilio Butragueño a Dinamarca en el Mundial 86? El 'Buitre' fue un referente del fúbol español durante los ochenta. Sus 26 goles le dieron el título, durante un tiempo, del máximo goleador histórico de la Roja. Lideró, con su acierto goleador y su capacidad de liderazgo, las clasificaciones de España para tres torneos internacionales. Un caso parecido es el de Raúl González, el sucesor de Butragueño en la Selección y el Real Madrid. El delantero llevó la bandera de España entre 1998 y 2006, pero no tuvo suerte en las fases finales. Sus números le avalan con 44 tantos en 102 partidos como internacional. Quizá otro gallo hubiera cantado si Raúl pudiera haber disputado -se lo perdió por lesión- el partido de cuartos de final del Mundial de 2002 ante Corea del Sur.

La época dorada focalizada en Casillas, Xavi e Iniesta

Tres años antes de esa cita, España mostraba al mundo su nueva generación de futbolistas que se consagraría entre 2008 y 2012. De la mano del portero Íker Casillas y del centrocampista Xavi Hernández, el combinado sub-20 se proclamó campeón del mundo de su categoría. Nueve años después, estos mismos futbolistas iniciaron la edad dorada del fútbol español, con la victoria en la Euro 2008 la que sucederían el Mundial 2010 y otro título continental en 2012. Fueron momentos de gran ebullición para el futbol español que generaron un gran interés por los pronósticos y los códigos promocionales.

Casillas fue determinante en estos tres títulos con una brillante seguridad en la portería. Su parada en el mano a mano ante el holandés Robben en la final mundialista de Johanesburgo ha quedado guardada para la historia, al igual que sus paradas frente a Paraguay en dicho torneo o su actuación en la tanda de penaltis ante Italia dos años antes.

Si Casillas fue protagonista bajo palos, en la línea del centro del campo hubo un jugador que canalizó todo el fútbol de España y sin cuya presencia los éxitos de la Roja en este tiempo no hubieran sido posibles. Xavi Hernández, posiblemente uno de los mejores mediocentros de la historia del fútbol mundial. Otro futbolista top que fue determinante en los éxitos recientes de España ha sido Andrés Iniesta, el pequeñito de Fuentealbilla. Calidad, verticalidad y apariciones estelares lo han definido, como su gol en la final ante Holanda, en el minuto 116 de la prórroga, que dio a la Roja su primer Mundial.