Benzema hizo un Instagram en directo y se comparó con su compatriota Giroud: “No podemos confundir y no hay que confundir a un coche de Fórmula 1 con un coche de karts. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1. Funciona en Francia porque tiene a grandes jugadores como Griezmann y Mbappé. Él hace su trabajo. No sé si a todos les gusta su juego”, dijo sobre el delantero de la selección francesa. Benzema no es convocado tras el problema que tuvo con Valbuena, del que también habló. Al día siguiente, Benzema matizó un poco sus palabras: “Simplemente dije la verdad. Pero no recordaron lo que dije sobre su contribución con la selección francesa. Recuerdan cuando dije que era un Fórmula 1 y él practicaba karting. Pero es la verdad, eso es lo que pienso. Si a mí me comparas con Ronaldo, el brasileño,él es el Fórmula 1 y yo hago karting. Es así”. A Giroud, claro, no le ha convencido la matización y ha respondido: ¿Qué soy un kart? Un kart campeón del mundo", ha dicho