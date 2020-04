Joe Buck es un famoso narrador estadounidense que durante la cuarentena ha decidido narrar episodios de la vida normal de la gente a cambio de donaciones para una buena causa. El narrador ha estado haciéndolo con gente que cocinaba o lanzaba dardos o cualquier actividad normal.

Hasta que se ha pasado una línea: “He tenido un par de vídeo de, digamos, un hombre y una mujer, que simplemente no parecían apropiados para poner mi voz en esta etapa de mi vida”, dijo Buck, “Tal vez más adelante en la vida, pero no ahora.”, ha pedido en una entrevista.

Joe Buck asegura que mira todos los vídeos "y elijo los que me parecen más saludables”