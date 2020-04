Santi Denia es seleccionador de la Selección española sub-19 y ha perdido a su padre con el coronavirus. Su historia es tan dramática como la de muchos: "Se ha llevado a mi padre y a muchas personas. Todos estamos sufriendo este tema. A nivel personal tengo mucha pena y no sé si llamarlo impotencia", ha asegurado en El Larguero.

Intentó ayudarle, pero fue imposible: "No pude hablar con él. Intenté buscar alternativas. Intenté buscar un respirador en Albacete para mi padre, pensé que era la única manera de darle una posibilidad pero me dijeron que no había. Es una situación de impotencia tremenda".

Ha pedido test: “Dicen que hay que hacer test, pues el Gobierno tendrá que hacer el esfuerzo de que se hagan el mayor número de test posibles. La OMS dice que los asintomáticos también pueden contagiar, hay que hacer test como sea”.