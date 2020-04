El enfado de los empleados del Barcelona con el ERTE

Madrid , 5 abr (EFE).- Los ERTES solicitados al Gobierno por el Barcelona, el Espanyol y el Alavés han sido aceptados según pudo saber Efe Fuentes de LaLiga dijeron a EFE, tras confirmarse la medida, que los clubes seguirán adoptando medidas tanto de ERTES como de acuerdos individuales con plantillas mientras dure este parón obligado por la alarma sanitaria.

Pero eso no ha hecho gracia a los empleados del Barcelona. "Estamos muy molestos, no tenemos ninguna información del club, no hay ninguna negociación en marcha, es falso”, han dicho a la Cope. "No hay comunicación entre directiva y empleados”, insisten.

En el seno de LaLiga estiman que estas medidas van a asegurar que la industria sufra un menor golpe en esta crisis sanitaria que además conlleva añadida una crisis económica.