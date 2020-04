Parece que los futbolistas están descubriendo la realidad. “Es increíble que a mí me paguen tantísimo dinero por hacer un deporte y que la gente como los médicos y científicos que tratan de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no esté ganando nada, económicamente hablando”, ha dichoi Chicharito en la publicación. MedioTiempo.

Chicharito está tranquilo tras muchos viajes:“Para mí, Sarah y Noah esta estabilidad nos viene ‘chingonsísimo’; estuvimos moviéndonos muchísimo. Noah tiene nueve meses y por fin está agarrando el ritmo del sueño. Algo que tenemos en mente es disfrutar lo que sea; el aislamiento es colaboración. Siento que estoy haciendo algo para ayudar a la gente, al mundo, para tratar de aplanar la curva y que salgamos de eso”-.

Quiere aprovechar el tiempo para estar tranquilo: “Tengo la suerte de que me chingué durante mucho tiempo y lo sigo haciendo; ahora puedo parar por algún tiempo y no me preocupa mi estado de vida. Obviamente extraño el fútbol, extraño entrenar, pero trato de no apegarme a eso, no depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos; trato de aceptarlo. Claro que me jode a ratos; me despierto y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí”.