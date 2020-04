El ex tenista Marta Safin tiene una teoría acerca del coronavirus: “En 2015, Bill Gates dijo que tendremos una pandemia, el próximo enemigo es un virus, no una guerra nuclear. Simularon en el foro de Davos cómo serán las cosas. No creo que Bill Gates sea un gran predictor, simplemente lo sabía todo”, ha dicho en un medio ruso.

Y cree que todo tiene un fin: “Las personas serán vacunadas con microchips, las personas deben estar preparadas. Mira, todo está escrito en Internet. Creo que esto sucederá. Alguien cree que la civilización terminará pronto. Yo no creo en eso. Pronto nos pondrán chip. El mundo entero fue puesto en casa, así que todo funciona. Creo que hay gente más poderosos que los líderes mundiales. Los verdaderos dueños del dinero, los dueños del mundo, y pueden hacerlo fácilmente”

"Puedes llamarlo un gobierno en la sombra, puedes llamarlo como quieras. Creo que ni siquiera sabemos que existen. Los Rothschild y los Rockefeller son nombres bien conocidos, y alguien más está detrás de ellos ", insiste con esa teoría de la conspiración

Safin además tiene una filosofía de vida: “Creo que los maestros son el enfoque equivocado. Somos maestros nosotros mismos. ¿Por qué alguien necesita un maestro? ¿Cómo puedo aconsejarle algo a otra persona? Esta es una persona completamente diferente a mi, tiene una percepción diferente, una conciencia diferente”, explica. “Nadie debería decirle nada a nadie. Cada persona sabe todo por sí mismo, qué y cómo hacerlo. Y los maestros son exagerados para superar a alguien, para que alguien pueda manejar tu vida. ¿Quién necesita esto?”, añade.