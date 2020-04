El poder de apuestas seguras y cómo usarlas

Cada apostante debe encontrar su propio camino en el mundo de las apuestas deportivas. Apostar bien no resulta una tarea sencilla, ya que entran en juego muchas cuestiones que determinarán el éxito de la apuesta. Además, cualquiera puede acertar un determinado resultado, pero una única apuesta ganada no identifica a un buen apostante, debido a que el éxito en las apuestas solo puede medirse en el largo plazo. Si bien no existen las apuestas deportivas infalibles, los apostadores pueden centrarse en las apuestas deportivas seguras o surebets.

La palabra surebet proviene de la asociación de palabras inglesas sure (seguro/a) más y bet (apuesta), y significa, literalmente, apuesta segura. La idea de las apuestas deportivas seguras no es algo nuevo, pero ahora se está volviendo más popular en el mundo de las apuestas deportivas. A pesar de ello, las surebets, también conocidas como apuestas de arbitraje, siguen siendo grandes desconocidas entre los apostadores. Esta estrategia consiste básicamente en aprovechar las fluctuaciones habituales de las cuotas establecidas por los oddsmakers (personas que fijan las cuotas de los eventos de las casas de apuestas) para conseguir un beneficio garantizado independientemente del resultado apostando a todas las posibilidades de un determinado evento deportivo. La clave de las surebets está en encontrarlas en las casas de apuestas, ya que, aunque no todos los eventos deportivos son idóneos, sí que se pueden encontrar varias veces a lo largo del día.

¿Cómo usar las apuestas seguras?

Uno de los errores más comunes de los apostadores es pensar que este tipo de apuestas sólo pueden ser utilizadas por usuarios experimentados. Sin embargo, para poder hacer este tipo de apuestas seguras no hace faltar tener mucho conocimiento sobre el mundo de los deportes, ya que se trata más bien de una cuestión de probabilidad y matemáticas. Las matemáticas y las estadísticas tienen un peso muy importante dentro de las apuestas deportivas. De hecho, podemos asegurar que la rentabilidad de un apostante depende directamente de las matemáticas, debido a que las apuestas se rigen por probabilidades, especialmente las apuestas seguras o surebets. En el caso de las apuestas de arbitraje, esta fórmula compara diferentes cuotas de distintas casas de apuestas para comprobar si hay beneficio asegurado para el apostante.

Cualquier apostante interesado en usar las apuestas seguras debe saber que necesitará al menos dos casas de apuestas para empezar. Lo más recomendable es consultar los operadores de juego que se pueden encontrar en la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), a la cual puedes acceder desde aquí, ya que sólo de esta forma podremos asegurarnos de que estamos accediendo a una casa de apuestas con licencia para operar en el mercado español de juego. Además, también es necesario contar con un bankroll, es decir, un capital mínimo destinado para hacer las apuestas. El siguiente paso es encontrar cuotas que puedan ser de interés, las cuales suelen encontrarse más allá de los típicos mercados de competiciones deportivas importantes.

Una vez el apostante ha encontrado una cuota interesante debe transformarla en probabilidades. La clave de las apuestas seguras o surebets reside en encontrar eventos deportivos en los que la suma de las probabilidades de las cuotas de resultados opuestos sea menor al 100%. A simple vista, este planteamiento puede parecer ilógico, ya que iría en contra de los principios de la probabilidad. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, las apuestas seguras se basan en los desajustes entre las cuotas de distintas casas de apuestas en un mismo evento deportivo. Esta es la única forma de conseguir un beneficio garantizado en el mundo de las apuestas, ya que son apuestas que matemáticamente no implican riesgo. De esta forma, los apostantes tienen que aprovechar este tipo de situaciones para maximizar el beneficio y aumentar su bankroll.

Pongamos como ejemplo un partido de LaLiga, la máxima categoría del fútbol español. Un apostante encuentra una cuota interesante en el partido entre el Real Betis Balompié y el CD Leganés. La victoria del equipo sevillano se paga a 2.80 euros, el empate a 3.70 y la victoria del equipo madrileño a 2.95. Estas cuotas hay que transformarlas en probabilidades, es decir: Real Betis Balompié (35,7%), empate (27%) y CD Leganés (33,8%). Si sumamos estos porcentajes nos da como resultado 96,5%, por lo que al ser menor de 100% estamos ante una apuesta segura. Lo más recomendables es apostar primero por el equipo con la cuota más baja, en este caso sería la victoria del Real Betis. Para el resto de las otras opciones se realiza la siguiente fórmula: cantidad apostada x cuota más baja (2.80) / cuota de selección actual (en este caso empate o CD Leganés).