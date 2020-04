Ángel López fue jugador de rugby, capitán de la Selección, pero retirado ya, ejerce de médico, oftálmologo, en uno de los momentos más duros y estresantes de la Sanidad española. Su padre, su madre y su hermana han pasado el coronavirus y él cree que tuvo los síntomas, pero no está seguro. En el diario 20 minutos le han entrevistado y cuenta cómo todos han echado una mano: “He vivido una respuesta ejemplar de la gente del hospital. Oftalmología es probablemente una de las especialidades menos médicas, pero todos dijimos desde el principio que estábamos dispuestos a ir donde fuera"

Reconoce el alto nivel de la Sanidad española, pero también los errores de los gobernantes. “La gestión de la sanidad al nivel más alto, la del Gobierno, creo que ha sido un desastre absoluto. En España no se ha estado a la altura y no hay que buscar excusas. No nos podemos excusar en que otros países están muy mal. Lo de Inglaterra y Boris Johnson ha sido un desastre. EE UU y Trump, otro desastre. Pero no nos tenemos que perdonar nuestro desastre por el de los demás”.

No es cuestión de colores, dice: "Está claro que no han estado a la altura, es algo objetivo. Tenemos muchísimos muertos, la mayor tasas de muertos por millón de habitantes, por ejemplo. Y no es ser de un partido o de otro, es que no hemos estado a la altura, es que las prioridades de la política hasta ahora en España no se adecuan a los problemas reales.