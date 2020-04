Maradona: “El primer partido con gente será como ver a tu novia tras unas vacaciones”

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona, se mostró “tranquilo” en este tiempo de distanciamiento social por el coronavirus, convencido de que van a “salir de la zona de descenso” si se reanuda el fútbol y aseguró que cuando vuelvan a jugar con público en las gradas será como cuando “ves a tu novia después de un mes de vacaciones”.

Maradona, que permanece confinado en su casa de Bella Vista, hasta el 10 de mayo según ha decretado el Gobierno argentino, sigue “al pie del cañón”, a la espera de noticias y confiado en las decisiones que tomen los dirigentes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), según expresó este sábado en una charla digital con el diario ‘El Día de La Plata’. “Con el trabajo que estábamos haciendo no tenía dudas que íbamos a salir de la zona del descenso, todavía falta para saber qué medidas tomará la AFA. Entonces de acuerdo a eso, con el cuerpo técnico seguimos planificando al pie del cañón para estar preparados para afrontar cualquier escenario posible”, dijo Maradona.

"La economía no va a ser la misma, los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me caben dudas que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol. Chiqui Tapia está haciendo un gran trabajo en la Asociación del Fútbol Argentino, no nos olvidemos de esto y ayudemoslos todos porque de esta salimos todos juntos”, aseguró el técnico de Gimnasia.

Además, el ‘pelusa’ se imaginó cómo será el primer partido cuando se reencuentre con la grada. “El primer partido con gente será como cuando ves a tu novia después de unas vacaciones. Y en cuanto a cuándo se volverá a jugar, es una pregunta que no puedo contestar, lo único que espero es que sea pronto”, deseó. “Es una situación rara la que nos toca vivir en el país y en el mundo por esta pandemia del coronavirus, por supuesto que estoy ansioso con volver a ‘Estancia Chica’ a trabajar con mis muchachos, el perfume del pasto es único”, declaró Maradona.