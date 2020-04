El fichaje del Real Madrid a la espera del coronavirus

El representante brasileño Wagner Ribeiro ha contado un secreto. El jugador que quiere el Real Madrid: “Igor Gomes es un chico fantástico, un medio moderno que da asistencias, que marca goles y que tiene un futuro brillante. Y claro que el Real Madrid tiene gente importante en Brasil viendo a los jugadores a Igor Gomes" ha asegurado.

Pero ahora mismo, por el coronavirus, todo está parado: "Cuando salió la noticia yo dije que no era el momento con las cosas tan graves que están pasando ahora”.

Ribeiro habla con Florentino sin problemasl: “Yo hablé con Floretino, le llamé porque tengo mucho cariño por Florentino. Él es una persona que dedica toda su vida al club y merece todo mi respeto. Él me dijo que me aquí estaba muriendo mucha gente y que me cuidara”.