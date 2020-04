El dardo de Murray a Nadal tras ganarle en la play

El español Rafael Nadal perdió sus dos partidos de la jornada frente al francés Benoit Paire y el británico Andy Murray y cayó eliminado, igual que Carla Suárez, en la fase de grupos del Mutua Madrid Open Virtual, en el que sigue adelante a cuartos de final David Ferrer.

En el primer partido de esta segunda jornada, Murray venció sin dificultades a Nadal por 3-0 en apenas cuatro minutos y no cedió ni un solo set en un duelo que resolvió por la vía rápida. “La primera vez que jugué fue hace cuatro días, lo que pasa es que Rafa no es bueno en esto”, dijo el británico tras el partido virtual. Y después añadió en una entrevista: "“Si habláis con Rafa, le decís que no sea tan mal perdedor la próxima vez”.

Se lo dijeron a Rafa y rápidamente contestó: “Cuando jugábamos al Pro Evolution por parejas, Andy siempre culpaba a su pareja cuando perdía”.

En el segundo partido, Nadal también perdió frente al francés Benoit Paire (3-1) y concluyó esta primera fase con solo un triunfo, tras ganar en el primer encuentro, en la jornada inaugural, al canadiense Denis Shapovalov, que fue el otro eliminado del grupo.

El Grupo 2 lo dominó Diego Schwartzman, que ganó sus tres partidos y quedó primero por delante del español David Ferrer, que solo perdió con el argentino. Eliminado como tercero quedó el estadounidense John Isner y último fue el austríaco Dominic Thiem.

El Grupo 3 lo dominaron el griego Stefano Tsitsipas y el italiano Fabio Fognini, que demostraron mayor destreza en la consola que el japonés Kei Nishikori y el estadounidense Frances Tiafoe.

En el Grupo 4, el belga David Goffin y el alemán Alexander Zverev pasaron como primero y segundo por delante del francés Lucas Pouille y el ruso Kharen Khachanov, que fue cuarto.

En el cuadro femenino cayó eliminada la española Carla Suárez, que dijo adiós al campeonato tras perder sus tres partidos frente a la checa Karolina Pliskova, la francesa Fiona Ferro y la suiza Belinda Bencic, estas dos últimas clasificadas a cuartos.

El torneo, patrocinado por Orange, donará 150.000 euros en cada cuadro y los ganadores podrán decidir la cantidad que entregan a los tenistas con más problemas económicos debido a la suspensión de las competiciones por la pandemia.

Adicionalmente, el Mutua Madrid Open Virtual Pro donará 50.000 euros al Banco de Alimentos de Madrid para ayudar a reducir el impacto social de la pandemia de la Covid-19. EFE

1011041