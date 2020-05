Un futbolista sancionado por grabarse incumpliendo las normas de distanciamiento

El Hertha de Berlín ha suspendido de entrenamientos y partidos al delantero marfileño Salomon Kalou después de que este se grabase a sí mismo y a otros jugadores del equipo incumpliendo las medidas de seguridad e higiene impuestas por la pandemia de coronavirus.

Kalou publicó este lunes un directo en Facebook en el que se le veía estrechar la mano a varios compañeros, sin guantes y, por supuesto, sin cumplir el distanciamiento social en el vestuario del equipo, e incluso se animó a cantar una canción sobre el coronavirus. “Con su ‘canción del coronavirus’, Salomon Kalou dio la impresión de que no estaba al tanto del alcance de la pandemia”, señaló.

“Kalou ha dado la impresión en su vídeo de que los jugadores del Hertha BSC no se toman en serio las medidas de distanciamiento e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. No fue el fracaso de un solo jugador; el hecho de que otros miembros del equipo no llamaran su atención sobre esta mala conducta y respondieran al saludo con un apretón de manos muestra que las referencias a las reglas de distanciamiento e higiene deben ser aún más intensas”, señaló el club alemán en un comunicado.

La entidad berlinesa explicó que los jugadores trabajan en grupos de cuatro durante entrenamiento, y que han sido informados “en detalle” sobre las nuevas normas. En este sentido, el club cree que el hecho de que todos los test de coronavirus realizados a los futbolistas hayan dado negativo ha impulsado a Kalou a “saludar a sus compañeros de equipo en el vestuario con un apretón de manos”.

Por “comportamiento inapropiado”, el Hertha decidió sancionarle con no poder participar en entrenamientos ni partidos “con efecto inmediato”. Sin embargo, el club desmintió que Kalou se manifestase en contra de la reducción de salario. “La medida fue discutida con todos y apoyada por todos los jugadores. No hubo voces críticas, al contrario, todos agradecieron esta medida”, subrayó.

En el mismo comunicado, el marfileño quiso pedir disculpas por lo ocurrido. “Lo siento si di la impresión de que no me estoy tomando el coronavirus en serio. Pido disculpas por esto. Al contrario, estoy especialmente preocupado por la gente en África, porque la atención médica no es tan buena como en Alemania. No lo pensé, estaba feliz por el hecho de que todas nuestras pruebas fueran negativas. También quiero disculparme con los que salen en el vídeo, que no sabían que estaba transmitiendo en directo”, aseguró.

Por otra parte, el club confirmó que los jugadores han vuelto a dar negativo por coronavirus COVID-19 en los test que se han realizado este lunes, después de dar negativo también las pruebas a las que se les sometió a finales de la semana pasada. Está previsto que la Bundesliga se reanude este mes de mayo.