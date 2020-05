La Premier League baraja acortar la duración de los partidos para permitir la reanudación

El director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales ingleses (PFA), Gordon Taylor, ha asegurado que la Premier League está estudiando reducir la duración de los partidos de los habituales 90 minutos para permitir que la temporada se reanude en medio de la epidemia de coronavirus. Taylor dijo que esta propuesta forma parte de un abanico de opciones que la competición está manejando con vistas a una posible reanudación del fútbol profesional

“No sabemos el futuro, pero sí sabemos qué propuestas se han presentado, qué ideas se han presentado, como la posibilidad de poder hacer más sustituciones o que los partidos no tengan los 45 minutos completos en cada mitad. Lo ideal es mantener la integridad de la competición”, valoró en declaraciones a BBC Radio 4. Además, el exfutbolista remarcó que la seguridad de todos los involucrados en la celebración de partidos es lo más importante. “Los jugadores no son estúpidos. Tendrían que estar convencidos de que es seguro regresar y es su elección”, advirtió.