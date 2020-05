“Me molesta cuando dicen que todos los futbolistas ponen los cuernos a sus mujeres”

D"espués de lo de Mía -la primera hija del matrimonio-, que la tuvimos dos meses en terapia, nada es malo”, ha asegurado la mujer del futbolista Di María en un programa de televisión argentina.

Jorgelina Cardoso no ahorra adjetivos al describir cómo lo pasaron en Inglaterra, cuando Di María jugó en el Manchester Unitedd: “Horrible. Manchester es lo peor, es todo horrible. Le metimos toda la onda. Peleamos mucho con Ángel. Nosotros vivíamos en Madrid, Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real; el clima es perfecto, la comida, perfecta, y de repente salió esta propuesta de Manchester”.

“Hubo pelas: ‘Ni en pedo’, le dije, ‘te vas a ir solo’. Había plata, pero después los españoles empezaron con el ‘pesetero’... Y sí, obvio, vos laburás en una empresa, viene la competencia y te dicen: ‘Te pago el doble’. ¿No vas? ¿Por qué hay que ser careta.? Yo quiero mantener a mis hijas”

Irse fue un sufrimiento: "Yo no quería ir. Soy amiga de Gianinna Maradona, estaba en pareja con el Kun Agüero, y nos fuimos a visitarlos a Manchester. Cuando nos volvimos, le dije a Ángel: ‘Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra, es una mierda’. Era horrible, no me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija. van caminando y no sabés si te van a matar, pintadas las minas; estupendas, las minas todas de porcelana”, argumentó su mirada

Allí, aguantó como pudo: “Yo no le decía 'por tu culpa estamos acá. Le decía: 'Amor, me quiero matar, a las dos de la tarde es de noche”.

Y ha hablado del ambiente del fútbol: “Me molesta mucho cuando dicen que todos los futbolistas les meten los cuernos a sus mujeres, me hierve la sangre. Me tiene podrida esa gente, me cansa. Yo no le agarro el celular, tengo mucha confianza en él, si no la tuviera no podría estar con él, no puedo estar con alguien que no confío”.