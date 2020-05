Rodman: “Kim Jong Un cantó karaoke. Íbamos borrachos como una mierda”

Denis Rodman no es un personaje cualquiera. Lo ha demostrado el documental de Jordan The Last dancer, pero también su relación con Kim Jong-un el dictador de Corea del Norte: "Cuando me pidieron que fuera a Corea del Norte, pensé, ‘Hey, hombre, sí, iré”. Estaba pensando que iba a hacer un show de autógrafos y jugar un partido de baloncesto. No sabía nada sobre Corea del Norte”.

Porque quien iba a ir era Michael Jordan, pero al final fue él. "“Le dije a mi agente: ‘Iré allí, siempre y cuando esté a salvo’. Fue genial, cuando bajas del avión hay una alfombra roja, todos están de traje. Entras y hay 80 personas alrededor de la pared sentadas allí y yo estoy en el medio y me preguntan: ‘¿Estás feliz de estar en Corea del Norte?”

Entonces fue a pabellón de baloncesto, donde se jugaba un partido: “Lo siguiente que sé es que 22.000 norcoreanos se ponen de pie y comienzan a aplaudir. ““Entonces saludo y alguien me dice: ‘No, eso es para él’ y señala a Kim Jong-un. Le pregunté ‘¿Quién es ese tipo?’ y me dijeron ‘ese es nuestro líder”.

Y a partir de ahí empieza su amistad. Le dijo: “Nos encantaría que volvieras, disfrutamos de tu compañía. Vamos a cenar esta noche, un poco de karaoke y tomar un poco de vodka”. Se le fue de las manos: “Lo siguiente que recuerdo es que estamos cenando y estamos borrachos como una mierda, él comienza a cantar karaoke y no tengo idea de qué demonios está diciendo. Todo el mundo comienza a aplaudir y luego sale esta banda de chicas de 18 personas y estas chicas eran geniales, pero solo tocaron una canción. Solo una jodida canción. Será mi amigo para toda la vida", acaba