El decimotercer Roland Garros de Rafa Nadal, ¿a puerta cerrada?

Primero fue el aplazamiento, luego el cambio de fecha y ahora la posibilidad de que se celebre a puerta cerrada. El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, no descarta que Roland Garros pueda disputarse sin público por la pandemia de coronavirus. “No descartamos ninguna opción. Organizarlo a puerta cerrada permitiría que parte del modelo económico, los derechos de televisión y la cooperación funcionasen. Esto no debe pasarse por alto”, explicó en una entrevista al semanario “Journal du Dimanche”.

El torneo se ha trasladado desde finales de mayo a finales de septiembre, poco después de la disputa del Abierto de Estados Unidos. Las fechas todavía no son fijas. “Empezar el 20 o el 27 de septiembre no cambia mucho”, asegura Giudicelli, que no descarta que se tenga que posponer una semana su inicio.