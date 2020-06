Pedro Sánchez no ha podido evitar la risa cuando le han hecho una pregunta en la conferencia de Prensa. Ha contestado: "Ya me gustaría a mí coger la bici más de lo que últimamente he podido cogerla, que es nada”, con una sonrisa, casi carcajada.

La pregunta, de José Luis López, de Cantabria Directa era esta: "La Unión Ciclista Internacional está a la espera de una decisión del Ministerio de Sanidad español para dar el visto bueno o no a una carrera como es la Vuelta Ciclista a Burgos que abriría el calendario internacional entre el 28 de julio y el 4 de agosto. Una de las etapas coge directamente a tres comunidades autónomas: Castilla y León, Cantabria y el País Vasco, con la llegada en alto del Picón Blanco. Aquí hay además mucha afición. Usted practica algo en el tiempo que puede y ciclistas de primera línea como Mikel Landa están por saber qué es lo que va a suceder”.